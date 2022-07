10 moduri care te ajuta sa-ti pastrezi sanatatea creierului, in ciuda procesului de imbatranire, potrivit specialistilor

Ne dam seama din ce in ce mai mult ca tot ce ne lipseste pentru a duce o viata fericita sunt o minte linistita si un creier sanatos.

Kristen Reed este asistent medical la unitatea de terapie intensiva (neurochirurgie) din cadrul Spitalului Brigham and Women’s din Boston. Zilnic ajuta la tratarea si salvarea sanatatii creierului, asa ca este una dintre persoanele cele mai in masura sa ofere recomandari.

CONSUMA ALIMENTE BOGATE IN NUTRIENTI. Din cauza stilului de viata si factorilor de mediu, creierul nostru este expus zilnic la stres. Din fericire, alimentele bogate in nutrienti pot ajuta si pot sprijini sanatatea creierului in moduri semnificative.

Cateva dintre alimentele care stimuleaza creierul sunt:

PESTELE GRAS (somonul, pastravul si sardinele) este bogat in acizi grasi esentiali Omega-3, proteine, fier, complexul de vitamina B. Aceste substante ajuta la mentinerea sanatatii mintale si sustin functia cognitiva. De asemenea, Omega-3 ajuta la producerea de noi celule si conexiune, la imbunatatirea memoriei si la invatare.

