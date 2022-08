Acesti 5 pasi te ajuta sa descoperi care este scopul tau in viata

M-am intrebat si eu adesea care este scopul meu in viata. Au fost dati in care am crezut ca l-am aflat, alte dati in care am simtit ca nu am niciun scop. Si asta m-a intristat.

Scopul este o parte integranta a bunastarii mentale si fizice. Nu numai ca este esential pentru sanatatea creierului, dar oamenii cu un sens in viata au o sanatate fizica generala mai buna. Cu toate acestea, "a trai cu scop" este un concept putin evaziv. De unde stii daca esti pe drumul cel bun? Si cum arata, de fapt, viata cu scop? Vesti bune: antreprenorul si profesorul de la Columbia Business School, Hitendra Wadhwa, autorul cartii Inner Mastery, Outer Impact, a creat un plan pentru a cultiva un scop in viata de zi cu zi. Iata cei cinci pasi pe care ar trebui sa ii urmezi: PASUL 0: CROAZIERA OK, din punct de vedere tehnic, exista un pas "zero" atunci cand vine vorba de gasirea scopului in viata. Potrivit lui Wadhwa, prima etapa este etapa de croaziera, "in care cineva pur si simplu trece prin viata relaxat, multumit si confortabil". Dupa cum sugereaza si numele, mergi prin viata fara sa te opresti ca sa te intrebi daca mai este ceva pentru care sa te straduiesti. "In principiu, nu esti dispus sa pui la indoiala faptul ca in viata exista ceva mai mult decat ceea ce ochii tai vad deja", spune Wadhwa.

15 August 2022 Echipa Kudika