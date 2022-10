Cum te recuperezi dupa o relatie toxica

Pentru cei care reusesc sa iasa dintr-o relatie toxica, etapa care urmeaza este cel putin la fel de greoaie si indelungata.

Ce este relatia toxica? Absolut toate relatiile au parte de conflict! Si sunt zeci de terapeuti la ora actuala care considera conflictul chiar benefic. Maturizarea relatiei ajunge sa depinda tocmai de felul in care partenerii reusesc sa inteleaga si sa gestioneze conflictul.

In relatiile toxice insa, conflictele nu sunt gestionate. Ele devin, din pacate, motorul care tine cuplul in viata si coexista impreuna cu relatia in sine, devenind una cu ea. Cuplurile ajung sa se certe din orice, si de cele mai multe ori repetitiv, pentru acelasi motiv, fara sa il rezolve vreodata. Mediul in care relatia se desfasoara devine astfel unul toxic.

In acest mediu, unul dintre parteneri, abuzatorul, genereaza suferinta printr-un tipar de comportament. Celalalt partener, care se transforma automat in victima, ajunge sa se simta invalidat, nesigur, epuizat, izolat, vesnic confuz si de multe ori izolat de exterior. Iar vinovatia are un rol foarte important atat in decizia de a pleca, cat si in procesul de vindecare.

