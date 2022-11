Nu te mai ingrijora. Esti acolo unde Dumnezeu vrea sa fii. Sa nu uiti niciodata asta

Fiecare greseala pe care ai facut-o, fiecare batalie castigata pana acum, fiecare incercare esuata... toate acestea fac parte din povestea ta, din destinul tau. Ele fac parte din ceea ce esti.

Stiu ca doare. Stiu ca esti pierduta in aceasta lume. Stiu ca nu mai poti. Stiu ca inima ta este plina de durere. Stiu ca sufletul tau nu mai poate. Stiu ca viitorul pare greu, dificil, plin de incertitudine. Stiu ca nu mai stii care este drumul pe care trebuie sa mergi mai departe si care este menirea ta.

Dar vreau sa stii ceva si mai important: alina-ti durerea pe care o simti spunandu-ti ca Dumnezeu vrea sa fii aici. Chiar acum. Chiar in acest moment. Timpul lui nu este niciodata cu un minut mai devreme sau cu un minut mai tarziu. El duce lupte pentru tine chiar acum... si sunt lupte pe care nici nu ti le poti imagina. El inchide usi in fata ta pentru ca acestea sunt usi ce nu iti sunt destinate tie. Mai mult, acestea sunt usi care te vor conduce catre drumul frumos pe care el l-a pregatit pentru tine. Stiu ca este greu, insa ai rabdare... si crede-ma ca in scurt timp vei reusi sa intelegi tot ce se intampla. Pentru ca vei ajunge acolo unde trebuie sa fii... si usile potrivite ti se vor deschide pentru a iti arata capitolele minunate ce vor urma in cartea vietii tale.

Poate ca tu ai avut si ai alte planuri facute si simti ca totul se prabuseste in fata ta. Toate visurile tale nu mai pot fi implinite. Toate dorintele tale sunt de domeniul trecutului. Fiecare usa pe care o vrei deschisa are un lacat urias prins in fata ei.

Cum sa mergi mai departe? Ce sa faci pentru a scapa de toata durerea?

In astfel de momente, priveste catre cer si intelege ca acesta este planul pe care Dumnezeu il are pregatit pentru tine. Nu este unul usor pentru ca stie ca tu poti indura multe. El vrea sa te vada puternica. El vrea sa fii curajoasa. El vrea sa ai incredere in tine. El vrea sa nu te dai batuta si sa lupti. Nu uita ca fiecare greseala pe care ai facut-o, fiecare batalie castigata pana acum, fiecare incercare esuata... toate acestea fac parte din povestea ta, din destinul tau. Ele fac parte din ceea ce esti.

Asadar, atunci cand simti ca nu mai poti, cand te simti confuza, cand inima ta este plina de manie si sufletul iti este plin de tristete, gandeste-te la Dumnezeu. El te iubeste. El are un plan frumos pentru tine. El nu iti va oferi niciodata mai mult decat poti duce. El este acolo... si va fi intotdeauna.

foto main Cristina Conti, Shutterstock

Vizionare placuta