Cum sa-ti gasesti motivatia. Obiceiuri zilnice pe care sa le introduci in rutina ta chiar de astazi

Uneori, este greu sa te apuci de sport, sa mananci mai sanatos sau pur si simplu sa fii mai productiva in viata de zi cu zi. Aceste trucuri te pot ajuta!

Motivatia este cea care ne pune in miscare! Vrei sa schimbi ceva in rutina ta obisnuita? Aceste obiceiuri te vor ajuta sa fii mai productiva, dar si mai fericita! Incepe chiar de astazi!

Trezeste-te mai devreme

Nu degeaba se zice ca cine se trezeste devreme departe ajunge. Seteaza-ti alarma cu jumatate de ora mai devreme decat o faci de obicei si fa acel lucru despre care tot spui ca nu ai timp. Poate citesti 20 de pagini dintr-o carte, faci yoga, meditatie sau pur si simplu iti bei cafeaua intr-o stare deplina de mindfulness. Orice ai amanat pana acum, poti sa strecori in doar jumatate de ora, in special dimineata, cand este liniste, telefonul nu suna si nimeni nu are nevoie de tine.

Este vorba despre prioritati! Daca vrei cu adevarat sa faci ceva, vei gasi loc in rutina ta. Iar daca te trezeai la 7 si acum te vei da jos din pat la 6.30, castigi 30 de minute X 7 zile = 210 minute, adica 3,5 ore in fiecare saptamana ca sa faci ceva spre binele tau. Foloseste cateva minute in fiecare dimineata ca sa scrii ce iti propui pentru ziua respectiva!

