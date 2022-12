Mantra magica a iubirii in 2023 pentru fiecare zodie in parte

Cum atragi iubirea în viața ta în anul 2023 în funcție de zodie.

Află care este mantra magică a iubirii în anul 2023 în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut:

Horoscop Berbec

In lumea mea totul este bine; este liniste, fericire si pace. In lumea mea totul ma pregateste pentru intalnirea cu sufletul meu pereche. Inima isi doreste sa iubeasca mai frumos ca niciodata.

Horoscop Taur

Accept viata pe care o traiesc; nu mai lupt impotriva morilor de vant. Fac un pas in spate si ii permit Universului sa imi arate care este drumul pe care il are pregatit pentru mine. Stiu ca iubirea este la un pas distanta si ca va aparea in viata mea cand voi fi pregatita cu adevarat sa o intalnesc.

Horoscop Gemeni

Nu ma mai intorc sub nicio forma in trecut. Inchid acea usa dureroasa pentru a putea merge mai departe cu viata mea. Invat sa traiesc in prezent si sa ma bucur de ceea ce sunt. Ma pregatesc pentru intalnirea cu sufletul meu pereche.

Horoscop Rac

Sunt aici si asta este tot ce conteaza. Universul are un plan minunat pentru mine si abia astept sa vad ce pune la cale. Pe plan sentimental, fac tot posibilul sa ma vindec cu adevarat pentru a putea iubi din nou - si de data aceasta mai frumos ca niciodata.

Horoscop Leu

In sufletul meu exista iubire adevarata; sunt aici si ma bucur de aceasta calatorie incredibila catre dragostea reala. Imi accept destinul si ii permit Universului sa ma ghideze catre sufletul meu pereche.

Horoscop Fecioara

Nu mai lupt impotriva propriului destin. Sunt fericita cu ceea ce traiesc si invat arta recunostintei. Nu ma mai pierd in relatii gresite, pline de durere si incerc sa astept intalnirea cu sufletul meu pereche.

Horoscop Balanta

Ma eliberez de toate gandurile negative, de durere, de tristete, de suferinta. Inima mea nu are nevoie de astfel de emotii in momentul in care se va intalni cu sufletul meu pereche. Ma pregatesc emotional sa imi cunosc marea dragoste.

Horoscop Scorpion

Daram toate zidurile pe care le-am construit in jurul inimii mele si invat sa fiu vulnerabila si sa iubesc din nou. Sufletul meu pereche nu ma va gasi daca eu tot ma ascund.

Horoscop Sagetator

Invat sa am incredere in divinitate. Invat sa am incredere in planul Universului pentru mine; stiu ca imi este destinata cea mai frumoasa poveste de dragoste. Am rabdare si, intre timp, ma bucur de calatorie.

Horoscop Capricorn

Lucrez la mine. Lucrez la relatia cu mine insami. Lucrez la dezvoltarea mea. Lucrez la vindecarea mea. Nu ma grabesc sa imi intalnesc sufletul pereche pentru ca trebuie sa fiu bine cu mine inainte de a fi bine intr-o alta relatie.

Horoscop Varsator

Imi deschid inima si permit dragostei adevarate sa gaseasca drumul catre mine. Nu ma mai ascund, nu mai fug, nu ma mai pierd in alte relatii. Sunt pregatita sa dau tot ce am mai bun pentru o iubire reala.

Horoscop Pesti

Cred in puterea dragostei cu toata inima mea. Cred in planul pe care Universul il are pregatit pentru mine. Cred in destinul meu... si astept cu nerabdare sa vad care este urmatorul capitol al vietii mele. Sunt pregatita pentru a iubi cu adevarat.

