Dietele care te ajuta sa traiesti mai mult, potrivit cercetatorilor Harvard

Pentru ca avem de-a face cu o multime de informatii care se contrazic, este dificil sa alegem cea mai buna dieta pentru o viata sanatoasa.

Dar cercetatorii la Universitatea Harvard au realizat un top ce include patru diete, in functie de cat sunt de eficiente in prevenirea riscului de deces prematur. In ciuda conceptiei generale, o dieta echilibrata este mai buna pentru longevitate decat dietele care exclud complet produsele de origine animala.

Studii precedente au descoperit ca o dieta exclusiv pe baza de plante prezinta unele riscuri pentru sanatate, precum caderea parului sau riscul de a suferi un accident vascular. Toate cele patru diete studiate pun accent pe un consum mai mare de cereale integrale, fructe, legume, nuci si leguminoase.

Indexul Alimentatiei Sanatoase, care urmareste daca oamenii respecta recomandarile nutritionale de baza ale specialistilor, sustine consumul alimentelor pe baza de plante si descurajeaza consumul de carne procesata, produse care contin zahar adaugat, grasimi nesanatoase si consumul de alcool.

foto main pixabay

