4 Moduri de a iti elibera mintea si sufletul de toate amintirile dureroase adunate de-a lungul timpului 

Amintirile sunt bagaj destul de important. Acestea ne permit sa privim inapoi, la momentele frumoase din viata noastra si sa facem schimbari pozitive pentru viitor. Cu toate acestea, uneori amintirile nedorite, dureroase si complicate, ies la suprafata si nu ne mai permit sa traim cu adevarat. Ne fac sa retraim cele mai grele situatii, sa avem tot felul de stari, sa ne ascundem si pierdem fericirea adevarata. Amintirile dificile sunt cele asociate cu emotiile noastre negative.

Daca intampini dificultati in a lasa in trecut amintirile dureroase, acest lucru iti poate afecta viata de zi cu zi. Pe acestea nu trebuie sa le ignori deoarece, in cele din urma, vor iesi la suprafata - si asta se va intampla fix atunci cand nu trebuie si cand nu te astepti. De aceea este important sa lucrezi cu ele, sa le accepti si sa iti inveti mintea sa se detaseze de ele.

Cum iti poti elibera mintea si sufletul de amintirile dureroase? Iti spunem in cele ce urmeaza.

Pasul 1: Confrunta-le cu blandete

Primul pas important pe care trebuie sa il faci este sa vezi aceste amintiri dureroase dintr-un loc pasnic, cu blandete si compasiune. Asigura-te ca mintea ta este calma si pozitiva si nu permite durerii evenimentelor trecute sa preia controlul.

Gandeste cu inima deschisa si da-ti seama cum te-ai simtit in acele momente. Au existat aspecte pozitive care au iesit din acea situatie sau emotii pozitive pe care ti le poti aminti despre acea situatie? Era soare afara? Purtai rochia ta preferata? Aveai vreun vis frumos atunci? Luarea in considerare a acestor detalii poate fi o provocare, insa te ajuta sa iti indepartezi atentia de la toata durerea.

Pasul 2: Introdu obiceiuri pozitive in stilul tau de viata

Nu mai privi amintirile dureroase precum un blestem pentru ca, din cauza modului in care te gandesti la trecut, greutatea amintirile iti epuizeaza fericirea, energia si starea de bine.

Ce ai de facut: incepe sa iti indrepti atentia asupra obiceiurilor simple si pozitive. Este timpul sa incluzi in viata ta activitati frumoase care sa te ajute sa te detasezi de trecut si sa te bucuri cu adevarat de viata. Exemple de astfel de activitati: exercitii fizice, alimentatie sanatoasa, somn suficient, implicare in viata sociala. Nu uita, cand te simti puternica fizic si mental, va fi mai dificil pentru acele amintiri sa mai iasa la suprafata.

Pasul 3: Gaseste afirmatii pozitive care sa te ajute sa iti gestionezi emotiile

Afirmatiile si mantrele pozitive nu sunt bune doar pentru a te ajuta in lupta impotriva gandirii negative, insa au si puterea de a te ajuta la reducerea poverii amintirilor dureroase.

Fa-ti cateva afirmatii pozitive personalizate in functie de nevoile tale astfel incat sa iti dea putere atunci cand ai nevoie.

Exemple:

- Ma concentrez pe clipa de acum. Totul este bine in viata mea.

- Las trecutul in spate. Ii permit sufletului meu sa se vindece cu adevarat. Nu mai conteaza ce s-a intamplat, conteaza ce se intampla aici si acum.

- Iert toti oamenii care mi-au gresit si ma iert si pe mine. Inchid usa trecutului si merg mai departe cu viata mea.

4. Gaseste noi pasiuni care sa te ajute sa fii din nou fericita

Gaseste noi activitati care sa te ajute sa te relaxezi, sa fii fericita, sa te bucuri de clipa prezenta. Viata este aici si trebuie traita. Asadar, da-ti seama cine esti, ce iti pune zambetul pe buze si de ce ai nevoie pentru a simti ca traiesti cu adevarat.

