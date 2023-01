Luna Noua de pe 21 ianuarie iti poate aduce viata pe care ti-ai dorit-o de atat de mult timp. Profita de puterea ei

Energia divina a inceput deja sa se faca simtita. Prima Luna Noua a anului 2023 este diferita de toate celelalte deoarece aduce cu ea vantul schimbarii. Universul ne incurajeaza sa ne adunam puterile si sa ne manifestam visurile.

Luna Noua din ianuarie are loc in semnul Varsatorului, impingandu-ne si mai mult in lumea misterioasa a necunoscutului, a dorintelor inimii, a planurilor marete si a visurilor incredibile.

Energia Lunii Noi se simte cu 48 de ore inainte ca aceasta sa apara pe cer si dureaza inca 48 de ore de la rasaritul ei. Asadar, avem la dispozitie 4 zile pline pentru a manifesta viata pe care ne-o dorim. Universul ne ofera posibilitatea de a prelua puterea si de a ne modela propriul destin.

Sfatul Universului pentru fiecare zodie in parte pentru urmatoarele zile:

Horoscop Berbec

Nu mai lupta impotriva morilor de vant; este momentul sa iti accepti destinul, sa te bucuri de ceea ce traiesti si sa fii recunoscatoare pentru tot ce ti s-a intamplat pana acum. Universul este de partea ta, sa nu uiti niciodata asta.

Horoscop Taur

Aceasta este o perioada foarte buna pentru a iti face un plan detaliat cu privire la viata profesionala; care sunt visurile tale pentru acest an? Ce vrei sa obtii? Unde vrei sa ajungi? Pune totul pe hartie si incepe sa faci pasi marunti in directia potrivita.

Horoscop Gemeni

Daca vrei sa iti schimbi viata, acesta este cel mai bun moment pentru a iesi din zona de confort si a face modificarile necesare pentru un nou capitol al propriului destin. Universul este alaturi de tine si te calauzeste la fiecare pas.

Horoscop Rac

Nu mai permite nimanui sa iti spuna ce si cum sa faci. Aceasta este viata ta si o traiesti asa cum iti doresti. Permite-i inimii sa te ghideze si intuitiei sa iti arate care este drumul pe care trebuie sa mergi mai departe.

Horoscop Leu

Fericirea ta nu vine din exterior; fericirea ta face parte din tine. Asadar, nu o mai cauta in locuri gresite pentru ca nu o vei gasi niciodata. Cauta adanc in sufletul tau si vei intelege scopul vietii tale.

Horoscop Fecioara

Iti place sa detii controlul, insa in aceasta perioada Universul iti propune sa faci un pas in spate si sa ii permiti lui sa isi joace cartea pentru ca el stie cel mai bine de ce ai nevoie pentru a fi cu adevarat fericita.

Horoscop Balanta

Luna Noua din ianuarie iti ofera sansa la un nou inceput. Asadar, ce mai astepti? Inchide definitiv acel capitol dureros, lasa trecutul in spate si mergi mai departe pe drumul tau. Universul are un plan maret pentru tine.

Pentru a putea trai cu adevarat, trebuie neaparat sa lupti pentru a iti vindeca ranile dificile pe care momentele grele le-au facut in inima ta. Invata sa ai mai multa grija de tine si sa depasesti toate traumele adunate de-a lungul vietii astfel incat sa o poti lua de la capat.

Horoscop Scorpion

Renunta la trecut pentru ca nu mai gasesti nimic frumos acolo; viata ta se intampla in acest moment. Aici poti fi cu adevarat fericita. Da-ti seama de puterea momentului prezent si invata sa iti bucuri inima cu ceea ce ti se intampla chiar acum.

Horoscop Sagetator

In urmatoarele zile trebuie sa iti faci un plan detaliat cu privire la viitorul apropiat. Ce vrei sa realizezi? Care sunt visurile tale? Unde vrei sa fii peste jumatate de an? Pune pe hartie raspunsurile la toate aceste intrebari si apuca-te de treaba.

Horoscop Capricorn

Renunta la visurile vechi pentru ca acestea nu iti vor mai aduce nicio bucurie. Tu te-ai schimbat, viata ta s-a schimbat, prioritatile tale s-au schimbat. Nu mai lupta sa iti implinesti dorinte vechi ce nu iti mai apartin.

Horoscop Varsator

In aceasta perioada fa un pas in spate si da-ti seama cine esti si ce iti doresti de la viata. Ai posibilitatea de a face cateva schimbari importante, trebuie doar sa stii care este drumul pe care vrei sa mergi si ce te face cu adevarat fericita.

Horoscop Pesti

Scapa de anxietate si de temeri si permite-i sufletului tau sa traiasca cu adevarat. Toate fricile pe care le ai sunt doar in interiorul mintii tale; nu uita, tu esti mai puternica decat gandurile dificile. Asadar, preia controlul si bucura-te de viata.

