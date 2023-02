Luna Noua de pe 20 februarie este semnul pe care il asteptam. Este timpul sa credem in noi

Ziua de 20 februarie este una cu energii puternice in tot Cosmosul. Astazi are loc ultima Luna Noua a acestei ierni, urmatoarea intamplandu-se in primavara. O luna magica incepe un ciclu lunar nou-nout si simbolizeaza inceputuri frumoase, creand o stare de optimism, curaj si motivatie.

Suntem incurajati sa ne odihnim, sa credem in magie, sa dam o resetare vietilor noastre si sa stabilim noi intentii. Puterea este la noi, sa nu uitam niciodata acest lucru. Intunericul Lunii aduce la sfarsit ciclul anterior si ne ofera posibilitatea sa crestem spiritual, sa ne vindecam sufletele, sa fim in conexiune cu inimile noastre si sa plantam noi seminte pentru un viitor minunat.

Luna Noua de pe 20 februarie are loc in zodia Pesti

Informatii importante despre zodia Pesti: in general, in zodia Pestilor se nasc oameni cu suflete bogate si sensibile. Multi dintre ei pot fi inclinati catre ocult, filozofie si mistere, trasatura pe care o impart cu Scorpionii. De regula, au inimi bune si sunt firi blande care nu tolereaza actele de violenta sau nedreptatea. Iubesc viata asa cum este ea si stiu sa fie recunoscatori pentru ceea ce au, traind in momentul prezent si bucurandu-se cu fiecare clipa de ceea ce li se intampla.

Cuvinte cheie pentru zodia Pesti: sensibilitate, prietenie, imaturitate, romantism

Calitati: prietenie, sociabilitate, intelegere, complexitate, crestere spirituala

Putere ascunsa: darul premonitiei

Zodia Pesti este un ocean al iubirii fara limite, al posibilitatilor infinite si al celei mai pure intelepciuni a unei inimi iluminate. Luna in Pesti reprezinta stergerea trecutului si conectarea la momentul prezent. Universul ne sfatuieste sa profitam cu totii de aceasta energie incredibila, sa ne inspiram de la Pesti si sa incercam sa modelam fiecare situatie si schimbare astfel incat sa fim impacati cu ceea ce traim aici si acum. Este important sa acceptam ceea ce simtim si sa ne conectam la emotiile noastre interioare fara sa mai incercam sa le evitam sau chiar sa scapam de ele.

Moment incredibil in Cosmos: Luna Noua in Pesti si Venus in Berbec

Energia pe care o primim din Cosmos in aceasta perioada a lunii februarie este si mai puternica in aceasta perioada deoarece, pe langa Luna Noua in Pesti, avem si Venus, planeta iubirii, a frumusetii si a romantismului, care intra in Berbec si ne aduce mai multe oportunitati frumoase de a straluci. Influentele acestor schimbari frumoase stimuleaza iubirea, cresterea valorii de sine si conexiunea spirituala cu sufletele din jurul nostru.

Chiar daca insistam sa ne agatam de vechile temeri, indoieli si stari de nesiguranta, aliniamentele actuale ne amintesc ca fiecare moment este plin de potential nemanifestat ce asteapta sa prinda contur. Suntem sfatuiti sa ne acceptam cu bune si cu rele si sa credem in noi astfel incat sa putem merge mai departe si sa gasim puterea de care avem nevoie pentru a ne transforma nu doar prezentul, ci si viitorul.

Teme importante pentru Luna Noua in Pesti:

- intuitie crescuta;

- suntem conectati la puterea divina si reusim sa ne dam seama de lucruri care pana acum nici nu ni se pareau importante;

experiente mistice;

- deconectare de tot ce tine de durerea din trecut;

- concentrare asupra lucrurilor pe care le avem de facut in momentul prezent;

- interes pentru spiritualitate;

- rabdarea se instaleaza in vietile noastre si ne ajuta sa invatam sa ne bucuram de calatorie fara sa ne mai intereseze atat de mult destinatia finala;

- acceptam ceea ce traim aici si acum;

- iertam oamenii care ne-au gresit pentru a putea merge mai departe cu vietile noastre.

