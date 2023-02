Evenimentele astrologice din februarie ne aliniaza scopul divin. Karma ni se poate modifica radical in urmatoarele saptamani

Februarie aduce energie proaspata, dorinta de implinire a visurilor, planuri pentru un viitor frumos si un sentiment de echilibru si armonie. Schimbarile planetare din aceasta luna sunt pregatite pentru abundenta, dorinta de crestere si o calatorie de-a dreptul minunata prin capitolele existentei noastre pe acest pamant.

Februarie este precum o usa magica ce ne ajuta sa ne indepartam de vechi si sa ne apropiem de sinele nostru spiritual. Suntem treziti la viata si uniti cu scopul suprem. Nu mai hoinarim prin lume fara sens si fara motiv, ci ne conectam la energia divina pentru a primi indrumare si a merge pe drumul care ne este destinat. Suntem pregatiti sa incepem un capitol mai frumos ca toate de pana acum. Ne eliberam de povara bagajelor vechi, vindecam durerea din corp si renastem din cenusa. Luna februarie este o luna care ne va arata ce inseamna sa traiesti cu adevarat.

Temele principale pentru luna februarie:

- iubire universala;

- trezire spirituala;

- implinire si magie;

- completare, perfectiune si karma;

- potential divin si infinit al sufletului.

Acestea fiind spuse, va invitam sa descoperim impreuna care sunt principalele evenimente astrologice din februarie:

5 Februarie: Luna Plina in Leu

Luna plina de pe 5 februarie este ultima luna plina a acestei ierni si vine cu o energie incredibil de puternica de care ar fi bine sa profitam. Puterea Universului ne vindeca sufletele, sterge durerea si tristetea si ne ajuta sa mergem mai departe. De data aceasta Luna va rasari in semnul plin de farmec al Leului, infuzandu-ne inimile cu razele calde si puternice ale Soarelui, planeta care guverneaza acest semn incredibil.

7 Februarie: Mercur paraseste umbra retrograda

Pe 7 februarie, Mercur, planeta comunicarii, isi incheie umbra retrograda; Cosmosul aduce energia perfecta pentru a reflecta la tot ce s-a intamplat pana acum si pentru a lua decizii importante pentru viitor. Este momentul sa avem rabdare, sa analizam cu grija optiunile pe care le avem si sa actionam condusi numai si numai de intuitie.

11 Februarie: Mercur intra in Varsator

Ziua de 11 februarie este una speciala deoarece Mercur intra in Varsator pentru a ne ajuta sa exploram diferite dimensiuni, perspective si perceptii ale realitatii. Ne eliberam de modurile invechite de gandire si ne deschidem sufletele pentru a putea face schimbarile necesare astfel incat sa evoluam frumos.

19 Februarie: Soarele intra in Pesti

Iesim din Varsator si intram in ultimul semn al zodiacului, Pesti. Trecerea de la aer la apa schimba vibratiile cosmice, iar valul se subtiaza, crescand sensibilitatea inimii. Calatoria anuala a Soarelui in Pesti ne invita la necunoscut si ne indeamna sa intram in taramul imaginatiei si al posibilitatilor fara limita. Universul ne spune sa ne predam destinului, sa avem incredere si sa permitem ca lucrurile sa se intample asa cum sunt menite sa se intample. Nu mai trebuie sa luptam impotriva schimbarii.

20 Februarie: Luna Noua in Pesti

Luna noua de pe 20 februarie simbolizeaza noi inceputuri si creeaza o stare de spirit divina pentru magie, odihna, resetare si stabilirea intentiilor. Ne sunt puse la dispozitie oportunitati de crestere spirituala si de plantare de noi seminte; puterea este la noi - sa nu uitam niciodata acest lucru.

