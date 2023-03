Horoscop primavara 2023. Mantra de care sufletul tau are nevoie in aceasta perioada

Afla care este mantra de care ai nevoie in cele trei luni ale primaverii in functie de zodia in care te-ai nascut:

Primavara anului 2023 este una intensa pentru majoritatea zodiilor. Universul este de partea noastra si ne aduce toata energia pozitiva de care avem nevoie pentru a face schimbarile la care visam de atat de mult timp. Natura se trezeste la viata si ne indeamna si pe noi sa ne acceptam propriul destin, sa indraznim sa visam cat mai mult si sa ne dorim sa traim o viata cu adevarat frumoasa. Noi suntem fauritorii propriului destin, noi decidem cum sa arate nu doar prezentul, ci si viitorul. In mainile noastre sta fericirea adevarata.

Afla care este mantra de care ai nevoie in cele trei luni ale primaverii in functie de zodia in care te-ai nascut:

Horoscop primavara 2023: Zodia Berbec

Mantra ta pentru aceasta primavara: Ma pregatesc sa fac schimbari importante in viata mea astfel incat sa readuc linistea si pacea in sufletul meu. Nu ma mai las influentata de nimeni si ii permit inimii sa ma ghideze.

Horoscop primavara 2023: Zodia Taur

Mantra ta pentru aceasta primavara: Visurile mele sunt mai frumoase ca oricand. Invat sa am incredere in mine si sa lupt pentru ceea ce imi doresc. Invat sa nu ma dau batuta si sa depasesc obstacolele care stau in calea succesului.

Horoscop primavara 2023: Zodia Gemeni

Mantra ta pentru aceasta primavara: Zambesc pentru ca traiesc un capitol incredibil al vietii mele. Ma bucur de tot ce este mai frumos, evoluez, ma transform si devin cea mai buna versiune a mea. Sunt fericita.

Horoscop primavara 2023: Zodia Rac

Mantra ta pentru aceasta primavara: Deschid ochii si ma bucur de ceea ce traiesc. Aceasta este viata mea si este una cu adevarat minunata. Invat sa fiu recunoscatoare pentru tot ce am.

Horoscop primavara 2023: Zodia Leu

Mantra ta pentru aceasta primavara: In inima mea exista doar sentimente frumoase. Ma eliberez de tot ce este negativ si permit emotiile dificile sa isi continue drumul pentru ca nu sunt ale mele, nu imi apartin.

Horoscop primavara 2023: Zodia Fecioara

Mantra ta pentru aceasta primavara: Am incredere in planul divinitatii pentru mine, am incredere in tot ce imi pregateste Universul. Fac un pas in spate si ma las ghidata de semne pe drumul care imi este destinat.

Horoscop primavara 2023: Zodia Balanta

Mantra ta pentru aceasta primavara: Ma eliberez de tot ce inseamna trecut pentru a ma concentra pe tot ce este frumos in momentul prezent. Inchid usa durerii si sunt pregatita sa vad ce imi rezerva viitorul.

