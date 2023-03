Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 13-19 martie

Horoscop săptămânal 13-19 martie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână minunată de primăvară.

Aceasta saptamana de primavara ne invata sa renuntam la trecut, sa ne descatusam sufletul de durere si sa ne concentram pe ceea ce conteaza, pe ce se intampla aici si acum. Viata noastra poate fi frumoasa, insa depinde numai si numai de noi cum alegem sa o traim si ce decizii luam.

Afla mai jos care este mantra de care ai nevoie pentru aceasta saptamana de primavara:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Puterea este la mine. Eu aleg cum sa imi traiesc viata; eu aleg ce schimbari sa fac. Eu aleg ce drum mi se potriveste.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Ma eliberez de trecut si invat sa fiu recunoscatoare pentru tot ce am aici si acum fara sa ma mai gandesc la ce imi lipseste sau la cum va fi viitorul.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt libera sa fac ce imi doresc. Sunt libera sa fiu fericita. Sunt libera sa traiesc asa cum pofteste inima mea. Nimeni nu imi poate controla viata.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: In aceasta saptamana ma eliberez de toate gandurile negative acumulate in mintea mea si permit energiei pozitive sa imi inunde nu doar sufletul, ci si viata.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mai permit nimanui sa preia carmele vietii mele. Alegerile pe care eu le fac sunt cele mai potrivite pentru mine. Am incredere in ce imi dicteaza intuitia.

Horoscop Fecioara

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu sunt definita de trecutul meu. Invat sa ma iert si sa invat din greselile facute astfel incat sa pot merge mai departe cu viata mea.

Horoscop Balanta

Mantra ta pentru această săptămână este: In aceasta saptamana muncesc mai mult pentru a imi implini visurile. Am incredere in mine si nu ma dau batuta in fata obstacolelor - ele sunt acolo pentru a ma face mai puternica.

