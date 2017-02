Advertorial

Un desert bun este un desert proaspat, copt cu putin timp inainte de momentul gustarii. Ghidata de ideea de a crea mereu aceasta experienta, Ioana incepe ziua la ora 4, cand, alaturi de echipa ei, pregateste produsele pentru magazinul Cupcake Philosophy din Victoriei, precum si pentru comenzile si evenimentele din ziua respectiva.

In aer pluteste un parfum ametitor de vanilie, ciocolata si fructe. Cateva minute petrecute aici si ai avea impresia ca vin Sarbatorile, chiar daca ele abia au trecut. Tavile cu cupcakes, mousse-uri, mini-prajituri si torturi roiesc in toate directiile, iar Ioana arunca o privire la cuptor, apoi pe lista de comenzi. Totul decurge conform unui plan organizat pe timpi, stabilit cu o seara inainte, incluzand toate fazele, de la preparare, coacere, decorare, ambalare, pana la livrare.

Acum, aproape ca te ratacesti printre deserturi in laboratorul ei, dar povestea a inceput in bucataria Ioanei cu un experiment, cu multi ani in urma, cand emotia frumoasa pe care i-a provocat-o primul cupcake intr-un moment greu a motivat-o sa urmeze un an de zile o serie de cursuri de Cake Design in strainatate si apoi sa creeze Cupcake Philosophy .

Si-a dorit sa realizeze deserturi care sa bucure si alti oameni, iar in prezent, Ioana Romanescu are un brand de aproape trei ani, un magazin fizic in Piata Victoriei, pe care l-a deschis anul trecut, un magazin online ce include si primul configurator de cupcake-uri din Romania, toate acestea pe langa o gama variata de deserturi, incluzand cupcake-uri, mousse-uri, macarons, mini-prajituri si torturi elegante, cu design rafinat.

Deserturile cu filosofie din Victoriei

In magazinul din Victoriei, Ioana a creat un mic univers al deserturilor cu poveste. Cu pereti in nuante pastel, pe care vei intalni casete cu cupcake-uri din toate cele opt colectii si vitrine din care poti alege cupcake-urile zilei, mousse-uri, mini-prajituri sau torturi, magazinul Cupcake Philosophy e locul in care patrunzi intr-o lume a emotiilor frumoase traduse prin ingrediente dulci.

A pornit aceasta afacere din pasiune si acest lucru se vede din momentul in care o intalnesti. Si ai multe sanse sa o intalnesti. Ioana nu e antreprenorul tipic, care sta in spatele usilor, devenind inaccesibil si rigid, blocat in cifre. Nu, Ioana Romanescu lucreaza alaturi de echipa sa in laborator la deserturile pe care le gasesti in vitrinele magazinului, magazin in care uneori sta ca sa interactioneze cu clientii pentru a afla direct care e feedback-ul lor. Alteori, se urca in masina, pleaca si livreaza chiar ea la cativa clienti, iar atunci cand e vorba de comenzile pentru evenimentele corporate sau private, ea se ocupa de personalizarea candy barului si a torturilor in acord perfect cu cerintele clientilor. Se implica in toate, sustinandu-si echipa, si o face atat din pasiunea pentru acest business, dar si pentru ca isi doreste sa afle care e feedback-ul clientilor, pentru a-si adapta strategia de dezvoltare la ei.

Experienta de peste 20 de ani in domeniul relatiilor cu clientii ii sustine nevoia de a fi mereu la curent cu dorintele clientului, iar studiile internationale in Cake Design ii impun rigurozitatea in alegerea ingredientelor si detaliilor care contribuie la crearea deserturilor. Rezultatul: un business care se dezvolta continuu, din prima zi. Iar acest rezultat este reflectat de cresterea constanta a numarului de clienti, marirea echipei, cresterea productiei si dezvoltarea gamei de produse.

Online cu parfum de cupcake

Daca nu ajungi la magazinul din Victoriei, unde descoperi mai multe tipuri de deserturi, atunci poti comanda online produsul-cheie al brandului: cupcake-ul. Ioana Romanescu a vrut sa-si intalneasca clientii si online, asa ca a creat toate parghiile necesare pentru a fi aproape si de cei care ar comanda produsele ei daca ar fi la un click distanta. Astfel ca, acum poti comanda online cupcake-urile din colectia ” No Reason Joy ”, adaugand in cosul virtual combinatiile de gusturi preferate sau poti folosi configuratorul ” Cook your philosophy ”, prin care poti ”gati” online propriul cupcake cu filosofie. In configurator poti sa alegi blatul, aroma, decoratiunea, hartia si chiar filosofia cupcake-ului, iar, ulterior, poti sa-l comanzi asa cum l-ai gatit. Mai mullt, daca selectezi sa ridici din magazin cupcake-urile comandate online, obtii si o reducere de 10%.

Configuratorul este un alt mod prin care Ioana Romanescu si-a dorit sa fie aproape de clientii Cupcake Philosophy si sa le inteleaga mai bine dorintele, pentru a se inspira pentru noi colectii. O idee care a fost apreciata rapid, luand in considerare ca numai la cateva zile de la lansare erau cateva zeci de cupcakes create si salvate in colectia ” Cupcakes create de musafiri ”.

”Prin Cupcake Philosophy vreau sa creez un dialog permanent cu clientii. La baza brandului sta filosofia de a sarbatori elegant zilele speciale si de a transforma zilele obisnuite in sarbatoare. Dar noi suntem diferiti si cautam emotii diferite, de aceea, in magazin schimbam zilnic combinatiile de gusturi pentru deserturi si am lansat configuratorul online, prin care fiecare va putea sa creeze cupcake-ul asa cum il doreste si chiar sa-i scrie filosofia. Citesc zilnic noi filosofii inscrise acolo si ma bucura sa vad ca adunam multe idei care ne inspira, multe ganduri pozitive si emotiile unor oameni frumosi. Drumul pentru Cupcake Philosophy continua, pentru ca e pavat cu deserturi cu filosofie, iar noi le pregatim pentru toti cei care asteapta experiente dulci.” - Ioana Romanescu.

Cupcake Philosophy

www.cupcakephilosophy.ro

.