Alimentatia sanatoasa nu ar trebui sa fie un subiect complicat. Dimpotriva! Toti stim sa mancam sanatos: e in instinctul nostru, este calea naturala prin care am fost proiectati sa functionam.

Din pacate, in zilele nostre, captivi intre ambalaje colorate si arome artificiale ispititoare, simturile noastre si-au pierdut acuitatea. Trebuie sa reinvatam alfabetul alimentatiei iar mai apoi sa incepem sa facem constient niste alegeri pe care alta data le luam instinctiv.

Tocmai pentru ca un subiect natural, cum este nutritia, a devenit nedrept o stiinta complicata, am incercat sa simplific cat mai mult raspunsul la intrebarea din titlu. Prin urmare, alaturi de o lista de alimente sanatoase si una cu alimente nesanatoase, va prezint mai jos cateva recomandari de care puteti tine cont pentru a va imbunatati stilul de alimentatie.



Fructele si legumele sunt intotdeauna alegerea corecta

Bio, organice sau “normale”, adevarul este ca fructele si legumele, alaturi de cerealele integrale sunt reteta simpla pentru sanatate. Nu poti da gres daca alegi sa mananci dupa mantra lui Michael Pollan: “Eat food, not too much, mostly plants” = Alege mancarea adevarata, nu prea multa, predominant de origine vegetala.

Daca acestei reguli ii adaugi informatiile pe care ti le ofera “farfuria Harvard” care schematizeaza intr-o singura imagine cum ar trebui sa arate o mancare sanatoasa, te poti considera deja propriul tau nutritionist!

Copyright © 2011, Harvard University. For more information about The Healthy Eating Plate, please see The Nutrition Source, Department of Nutrition, Harvard School of Public Health, www.thenutritionsource.org, and Harvard Health Publications, www.health.harvard.edu.

Organic sau nu?

Daca vrei sa treci la pasul urmatorul si sa-ti bati capul cu informatii despre pesticide, hormoni si organisme modificate genetic, te poti ghida dupa lista celor 12 alimente pe care este recomandat sa le consumi in forma lor organica pentru ca sunt de obicei incarcate cu pesticide.



Totul e ok, dar nu in exces!

Chiar daca organismul uman nu este o banala fabrica de procesare a mancarii, adevarul este ca prea mult din orice strica. Gusta din ce poftesti, incercand permanent sa faci alegeri mai bune, dar nu uita sa te opresti la timp! Mancatul in exces nu iti afecteaza doar silueta, ci si sanatatea!

Copt sau fiert, mai putin prajit

Cand vine vorba de metodele de preparare, regulile raman evidente: daca e prajit, e pe lista neagra! Foloseste mai des cuptorul pentru a pregati mancarurile, reimprieteneste-te cu supele si ciorbele si cumpara un aparat de gatit de aburi daca vrei sa adaugi un pic de varietate.

Daca e prea ambalat, nu e de mancare

In supermarketuri gasim frecvent substante comestibile care nu sunt mancare. De fapt, daca vrei sa mananci mai sanatos, iti recomand sa iti faci cumparaturile mai frecvent din piata si mai rar din supermarketuri. Produsele ambalate apetisant, ale caror ingrediente nu pot fi intuite rapid, colorate nenatural si aromate in exces sunt, cel mai probabil, nesanatoase.

Hraneste-te pentru ca te iubesti!

Mancarea nu este un inamic, ci o placere, o bucurie, un motiv minunat de a te rasfata si de a petrece timp cu cei dragi. Putini sunt cei care se ingrasa peste masura pentru ca iubesc mancarea. De cele mai multe ori, oamenii se ingrasa pentru ca manaca in exces din “razbunare” pe propriul corp, pentru ca nu se iubesc suficient cat sa se ocroteasca, pentru ca nu-si ofera siesi suficienta intelegere cat sa isi ierte pasii gresiti si sa revina rapid pe linia de plutire. Hraneste-ti corpul, nu-l indopa, rasfata-l cu mancare, nu-l pedepsi.

Regulile sunt facute pentru a fi incalcate

Din cand in cand e placut sa mananci si o gogoasa. Iar bucuria pe care ti-o produce aceasta placere vinovata are rostul sau in sanatatea organismului tau. Fericirea este pana la urma cel mai important ingredient in ecuatia unei vieti implinite. Daca vei incerca permanent sa faci alegeri putin mai bune decat precedentele fara a dezvolta obsesii si daca vei aborda un ton pozitiv si constructiv, vei atinge greutatea optima fara sa te gandesti la ea.