Foto by Dean Drobot via Shutterstock

Pentru că suntem în luna iubirii, vă propun ca astăzi să ne concentrăm pe câteva dintre ingredientele mai puțin cunoscute pe care le putem oferi bărbaților din viața noastra pentru a le menține sănătatea și… vigoarea ;).

Sanatatea barbatului: alimente bune pentru EL

Roșiile și cancerul de prostată

Licopenul din roșii, un antioxidant foarte puternic, este suspectat ca fiind un excelent protector împotriva cancerului de prostată, o boală despre care să spune că ar afecta toți bărbații dacă aceștia ar trăi suficient de mult. Trebuie menționat că licopenul din suplimente nu are efect antioxidant ci chiar invers, așadar este obligatoriu să oferiți acest ingredient fermecat în matricea gândită de natură. [1]

Un pahar de suc de roșii, o porție de paște integrale cu sos de roșii, o pizza vegana sau o salată de roșii sunt câteva idei de preparate din care iubitul tău își poate lua porția de licopen în stare naturală.

Foto by RossHelen via Shutterstock

Dacă aveai în plan să îi pregătești o porție de paste cu fructe de mare, mai gândește-te încă o dată: metalele grele din fructele de mare și din peste afectează în sens negativ fertilitatea. [3]

Dacă îl iubești atât de tare încât te preocupă fertilitatea sa, îți propun să nu adaugi nici carne sau lactate în paștele din cina voastre romantică: un studiu a arătat că o alimentație mai bogată cu numai 5% în grăsimi saturate, scade calitatea spermei cu până la 63% [4].

Colesterolul și disfuncția erectilă

Probabil că știai: penisul este o fereastră către inima bărbatului [2]. Prin asta vreau să spun desigur că diametrul arterelor peniene este mai mic decât cel din vasele inimii, astfel că o disfuncție erectilă permite medicilor să anticipeze probleme cardiace grave.

Să vă explic: plăcile de aterom pot fi comparate cu niște pietricele care înfundă un furtun (vasul de sânge). Cu cât furtunul are calibrul mai mic, cu atât se înfundă mai repede, chiar și cu pietricelele mai micuțe. Așa se explică de ce penisul cedează înaintea inimii și servește drept vestitor al unei boli ischemice.

Dar să revenim la meniul cu dragoste. Ce poate mânca un bărbat pentru a se feri de ateroscleroză? Mai multe grăsimi din surse bune (nuci și alune, uleiuri extravirgine, avocado) și mai puține de origine animală (lactate, carne). Deloc mezeluri sau grăsimi trans.

Între toate nucile se pare că fisticul este alegerea cea mai potrivită. Un studiu clinic a arătat că bărbații care mănâncă trei-patru pumni de fistic zilnic, timp de trei săptămâni, au experimentat o creștere a fluxului de sânge din penis și erecții semnificativ mai puternice [2].

Foto by StockLite via Shutterstock

Consumul crescut de fibre este o excelentă metodă de scădere a absorbției colesterolului. Fibrele se comportă ca o sită care cerne grăsimile din alimentație în drumul lor către vasele de sânge. Surse excelente de fibre sunt fructele, legumele și cerealele integrale.

Nota: găsesc că acesta este cel mai solid argument pentru a convinge bărbații să aleagă mai rar porcul și mai des nucă. N-ar strica să îi amintești mai des de o dată pe an ca testosteronul, nu colesterolul îl fac mascul feroce.

Pepene roșu pentru nopți fierbinți

Nu e chiar ușor de găsit în februarie, dar sunt sigură că persoanele interesate vor ține minte pentru la vară: citrulina din pepenele roșu îmbunătățește considerabil erecția într-un studiu realizat de (cine alții?) cercetătării italieni și citat în cartea How not to die de dr. Michael Gregor [2].

De ce e galbenă?!

Șofranul, această Viagră naturală care merge excelent cu orez, a fost suspectat că ar putea înlocui medicamentele care tratează disfuncția erectilă și ale lor efecte secundare. Adevărul este undeva la mijloc - șofranul încurajează erecția, dar numai atunci când este aplicat local! [5] În schimb, în cazul femeilor, șofranul pare să îmbunătățească eficient libidoul, lubrifierea și atenuează durerile sexuale. [6]

Referințe

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20392890

[2] Cum sa nu mori - Michael Greger, Gene Stone

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22309709

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22416013

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25948674

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23280545