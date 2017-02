Un articol de psihoterapeutul Constantin Cornea

Din perspectiva psihologica, pentru a atinge fericirea in cuplu sunt necesare cateva ingrediente importante, fara de care acest deziderat nu poate fi atins. Vorbim aici despre educatie, mod de comunicare, traume si istoric personal, factori de influenta externi, nivel de dezvoltare personala si sociala.

Cum se pot omogeniza doua personalitati pentru a atinge fericirea? De ce unele cupluri reusesc iar alte nu? Pentru a va raspunde la aceste intrebari este bine sa abordez cateva dintre cele mai intalnite elemente de la care pot aparea problemele in cuplu.

1. Flirt vs. relatie. Flirtul de la inceput nu are mai nimic in comun cu ceea ce reprezinta si gandesc cei doi. Flirtul are la baza dorinta de a-l impresiona si cuceri pe celalalt cu orice pret. De aceea comportamentele initiale sunt greu de sustinut si repetat atunci cand se trece la traiul in comun iar valorile enuntate pana atunci se schimba aproape dramatic.

Solutie: cautati sa priviti dincolo de comportamentele de fatada caracteristice perioadei de flirt. Enuntati-va clar valorile personale si cautati sa le acordati cu celalalt cat mai curand.

2. Valorile sau credintele personale. Foarte multi nu reusesc sa treaca de dragul cuplului peste experientele personale, considerandu-le superioare partenerului.

Solutie: vorbiti despre voi si despre experientele personale. Comunicati-va asteptarile legate de viata in doi si de modul in care vedeti viitorul. Experientele personale trebuie sa aduca valoare cuplului si sa va uneasca, sa va arate cat de puternici sunteti datorita experientelor prin care ati trecut, nu cat de diferiti sunteti din cauza acestora.

3. Factorii de influenta externi. Familia de origine, prietenii, colegii, amicii pot constitui elemente ce dau unitate cuplului sau ce pot dezbina.

Solutie: evaluati impreuna cu partenerul care sunt factorii toxici dar si cei benefici. Cautati sa construiti impreuna cu partenerul o poveste de cuplu frumoasa, in care elementele pozitive externe se imbina de minune cu ceea ce voi va doriti de la viata. Cu alte cuvinte, daca apreciati la prieteni umorul, cariera, profesionalismul, modul in care se comporta ei in cuplu sau societate, incercati sa gasiti un mod prin care sa integrati toate aceste valori benefice in viata voastra de cuplu.

4. Activitatile comune. Cine face curatenie, cine face cumparaturile, cine are grija de copil. Ne dorim un copil sau mai multi, mai devreme sau mai tarziu. Ne dorim sau nu un animal de companie. Este important cine aduce mai multi bani sau daca partenerii au roluri sociale diferite? Sunt doar cateva din elementele de disputa.

: daca descoperiti ca aveti valori diferite, nu cautati sa va impuneti credintele personale. Tactul, comunicarea asertiva, diplomatia sunt elementele de baza ce trebuie sa stea la baza formarii si dezvoltarii unui cuplu. Apelati cu incredere la un specialist daca nu va descurcati singuri, sau considerati “Codul bunelor maniere” cartea de capatai a vietii de cuplu.