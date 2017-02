Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Daca Valentine' s Day si Dragobetele te prind anul acesta fara pereche, nu dispera si nu te intrista. Profita de aceasta perioada de libertate pentru te cunoaste mai bine si a afla ce fel de partener iti doresti pentru viitor. Bine, bine, vei spune. Usor de facut in alte zile, mai greu de pus in practica atunci cand prietenele tale posteaza fotografii cu iubitul. Iata ce poti face pentru a depasi acest moment si a te simti iubita.

Cum sa petreci singura si fericita de Valentine's Day

Foto: vfedorchenko, Shutterstock

1. Muta-ti focusul

Iubirea este prezenta in viata noastra in fiecare clipa insa deseori uitam acest fapt. De Valentine's Day, de indata ce te trezesti, decide ca vei avea o zi minunata, in care iti vei arata iubire. Muta-ti focusul de pe actiunile celorlalti, asupra ta. Redescopera-te si apreciaza toate aspectele minunate ale personalitatii tale.

2. Daruieste iubire

Majoritatea oamenilor se concentreaza mai multa asupra a ceea ce primesc decat a ceea ce daruiesc. Obisnuiti din copilarie cu iubirea conditionala, oferim in functie de cat de mult primim. De Valentine's Day, ofera iubirea ta neconditionata cuiva. Poate fi un catel ratacit pe strada, care are nevoie de adapost si hrana, vecina in varsta care nu se descurca cu telecomda de la televizor, un prieten bun sau chiar proprii parinti.

3. Deconecteaza-te de la Internet

Fereseste-te sa iti petreci ziua uitandu-te pe Facebook si plangandu-ti de mila. Foloseste Internetul doar atat cat este necesar pentru a-ti indeplini taskurile din ziua respectiva iar in restul timpului fa ceva ce iti place. Poti citi o carte , viziona o comedie sau face sport. Este binecunoscut faptul ca miscarea genereaza endorfine si, implicit, o stare de bine.