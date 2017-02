Lui Radu ii place sa fie in direct dimineata in vieta oamenilor la radio si sa-si sesizeze viata lui in detaliile ei nesemnificative in restul zilei. E genul care in principal sesizeaza si in [ ]

Ca barbat va intreb, nu ca om, ce e cu balamucul asta de tarabe si elefantei, fluturasi si in general chestii cu snurulet? Toata aceasta gama de chestioare vesele nu e nimic altceva decat o noua miscare a femeilor de a ne pune intr-o lumina gresita. Va spun ce nu are curajul sa va spuna niciunul dintre cei inghesuiti elegant la martisoare. Nu e ce ne dorim noi, barbatii de la viata. Dar s-a instalat aceasta presiune sociala, aceasta coada la martisoare si gesturi frumoase cu ocazia primaverii.

Barbatii intra de 1 martie intr-o stare avansata de disperare induiosatoare:“Cat costa gargarita?”. Industria de nimicuri si-a pornit motoarele sub privirile emotive masculine. “As vrea cu fluturas daca aveti. Ii plac sotiei”, dai sa te scuzi discret. “Stati domne, ce va impingeti asa?!”, se aude in spate in aceasta ambuscada de preocupari stranii.

Foto: Marynka Mandarinka, Shutterstock

“Dati-mi trei cu elefantel, doua cu floricicele si patru cu fluturasi. Nu mai aveti cu fluturas? Atunci dati-mi cu gargarita!”. Si va intreb si eu pe voi, ati avea incredere intr-un asemenea barbat? Acesta este tipul de barbat spre care tindeti? Deci pe bune acum. Sa lasam ipocriziile. O data pe an femeile au instalat in constiinta publica aceasta sarbatoare. A nu adera la ea inseamna a fi un inadecvat. Cum pot parea eu. Dar nu toti isi permit sa supravietuiasca in inadecvare. Deci nici asa nu-i bine. Aceasta zi de 1 martie, ca altfel nu pot sa-i spun, a fost instalata ca fiind ziua compromiterii barbatului. Ziua in care feminitatea calca in picioare masculinitatea. Ziua in care ne indreptam emotionati spre cate o femeie, sau chiar doamna, cu cate un elefantel cu snurulet. Oameni seriosi. In toata firea. La asta am fost redusi.