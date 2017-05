Se spune ca iubirea raneste insa nu este deloc asa. Ceea ce provoaca suferinta este egoul nostru. Iubirea este pura, rabdatoare, neconditionata, buna si blanda. Ceea ce doare este modul in care ne tratam reciproc in numele iubirii sau a ceea ce confundam cu iubirea. Solutia pentru a iesi din aceasta capcana este de a inceta sa traim relatiile pe pilot automat, ci in mod constient. Iata cinci chei pentru a atinge aceasta stare.

1. Considera despartirea ca pe o lectie

Atunci cand o relatie se incheie, avem tendinta de a-l invinovati pe celalalt. Multi oameni refuza sa vorbeasca de bine despre ex si isi amintesc in special momentele neplacute. Acest lucru este insa in detrimentul cresterii noastre personale si o oportunitate ratata de a ne pregati pentru viitoarele noastre relatii.

Indiferent de cat de ingrozitoare sau de minunate sunt relatiile noastre, o despartire este o oportunitate de a evolua. Ambele parti implicate intr-o relatie contribuie la succesul sau la destramarea acesteia. O perioada de solitudine este ocazia perfecta de a reflecta asupra contributiei tale. In loc sa il invinovatesti pe ex, constientizeaza-ti punctele slabe si lucreaza la ele.

2. Recunoaste faptul ca tipul de partener pe care il atragi reflecta intotdeauna, intr-un fel, cine esti

Atunci cand atragi acelasi tip de persoana, numitorul comun esti tu. Nu este vorba nici de ghinion, nici de partenerul tau. Daca atragi oameni care sunt indisponibili din punct de vedere emotional, abuzivi, lacomi, egoisti sau lipsiti de credinta, exista cel putin un tipar mental / emotional in interiorul tau care merita examinat.

Atunci cand ne simtim inferioare, atragem parteneri pentru a caror dragoste simtim ca trebuie sa ne luptam. Daca ne simtim iubitoare si puternice, vom atrage oameni care iubesc si sustin puterea noastra personala.

3. Constientizeaza-ti sentimentele in orice moment

Atat de multe influente externe se rostogolesc in mintea noastra atunci cand incercam sa luam decizii cu privire la potentialiul partener incat uitam adesea piesa cea mai importanta - ce simtim de fapt despre acel cineva.

Ne blocam in chestii de genul: "Ar trebui sa ma casatoresc la 30 de ani", "Ar trebui sa gasesc un tip care vrea sa aiba copii", "Nu ar trebui sa fac sex cu acest tip pana la a cincea intalnire, pentru ca asa mi-a spus mama.” Si uitam sa mai simtim. Fii atenta la emotiile tale, la ceea ce iti spune intuitia si la semnalele de alarma daca nu vrei sa sfarsesti prin a face o alegere gresita. Cand nu esti constienta de propriile tale dorinte si nevoi, este usor sa te trezesti intr-o zi si sa realizezi ca esti casatorita cu cineva total nepotrivit.