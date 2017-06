Relatiile adauga un nou nivel de complexitate vietii noastre deja complicate. Si chiar si cea mai buna relatie se poate dovedi un teren minat. Stii ce se spune, ca orice relatie are suisuri si coborasuri. Exista insa un lucru - dusmanul numarul unu in relatiile de cuplu, pe care multe dintre noi il facem fara sa-l realizam si care amplifica tensiunea emotionala dintr-o relatie. Este vorba de transferul emotiilor nerezolvate si a experientelor trecute in relatia prezenta.

Iata un posibil scenariu. Poate ca ai avut o relatie dificila cu tatal tau si te-ai simtit intotdeauna nesigura in prezenta lui. Partenerul tau de viata are o atitudine si prezenta similare cu cele ale tatalui tau. Ca urmare, in loci sa comunici cum te simti sau ceea ce doresti, iti ascunzi nevoile si faci ceea ce doreste partenerul tau. Transferai nesiguranta copilariei in relatia actuala.

1. Onoreaza-ti emotiile.

Iata trei strategii care te vor ajuta sa pastrezi trecutul in trecut si pe tine in prezent.

Acest lucru este adesea mai usor de zis decat de facut. Dar emotiile noastre sunt niste mesageri. Ele sunt aici pentru a ne calauzi. Cand nu ne permitem libertatea de a onora, de a ne exprima si de a ne elibera emotiile intr-un mod sanatos, acestea raman blocate in noi. Fabricam o bomba temporala emotionala care va sari in aer - probabil in cel mai nepotrivit moment posibil.

2. Identifica ce tip de relatie (sau model de comportament) repeti.

In copilarie, invatam cum sa ne comportam in relatii - atat prin relatiile pe care le-am vazut dar si cele pe care le-am trait. Astfel te poti conecta la partile din tine care au cea mai mare nevoie de schimbare si vindecare.

Adevarata vindecare este recunoasterea si iertarea traumei initiale. Din fericire, putem face acest lucru fara a implica cealalta persoana. Odata rezolvata aceasta problema, si relatia actuala s schimba.

3. Foloseste relatia actuala pentru a invata si a creste.

In loc sa permiti relatiei tale sa te defineasca, sa te faca sa te simti rau sau sa te limiteze, foloseste-o pentru a deveni mai puternica si a te apropia de cine vrei sa fii. Cum? Recunoaste ca ceea ce se intampla acum este un dar care are ca scop sa te invete ceva important despre tine si sa te ajute sa te vindeci.

Foto by g-stockstudio / Shutterstock