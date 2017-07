Foto: Roman Samborskyi, Shutterstock

5 pasi pentru avea o relatie ideala

1. Renunta la superficialitate

Relatiile reusite nu pica din cer. Ele necesita o investite de timp, energie si suflet din partea noastra. Rezultatul merita insa orice efort. Nu este vorba doar de a atrage persoana potrivita pentru tine dar si de felul in care tu te transformi. Urmeaza acesti cinci pasi si vei atrage in viata ta o relatie de cuplu constienta, plina de armonie.

Respectul de sine inseamna ca nu punem dorinta de a avea o relatie mai presus de a ne asculta glasul inimii, trupului, mintii si spiritului si de a ne onora mesajele primite. Nu te minti si nu te devaloriza. Priveste-te ca fiinta divina si plina de iubire care esti. Atunci cand nu facem asta, avem tendinta de a alege parteneri care reflecta lipsa noastra de respect de sine. In plus, atunci cand ne respectam pe noi insine, nu toleram lipsa de respect. Facem alegeri mai bune si mai evoluate in privinta persoanelor pe care le lasam sa patrunda in viata si inima noastra.

2. Fii autentica si sincera

Cate dintre noi nu spunem ce simtim pentru ca ni se pare ca este mai bine? Sau am pretins ca ne face placere sa fim in compania cuiva cand adevarul era total dierit? Purtam o masca tot timpul si apoi ne miram ca relatia se destrama atunci cand ne aratam asa cum suntem cu adevarat. Si asta pentru ca nu actionam dintr-un loc care reflecta dorintele, nevoile si idealurile noastre. Suntem atat de dornice sa atragem un barbat incat nu ne dam seama ca ii aratam ceva ce nu exista, o iluzie. Asa ca mai bine fii autentica. Ai o interactiunea sincera si de valoare. Se va indragosti de cine esti tu, nu de o minciuna pe care, la un moment dat, nu o vei mai putea sustine.

3. Doreste-ti sa cunosti si sa cresti

Este important sa fim curioase in legatura cu cine suntem, comportamentul nostru, felul in care interactionam cu ceilalti. Iesirea din zona de confort emotional dar si fizic ne ajuta in acest proces si sutine cresterea noastra personala. Ne ajuta sa invatam atat din greseli cat si din reusite. Perspectiva noastra asupra vietii se schimba. O intalnire ratatat nu mai este un dezastru ci o ocazie de a invata ceva despre noi si de a ne maturiza. Chiar daca seara respectiva nu se concretizeaza intr-o relatie pe viata, ne invata ceva.