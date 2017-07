Prietena ta trece printr-un moment dificil asa cum nu a avut vreodata. Situatia este noua atat pentru tine cat si pentru ea asa ca nu prea stii cum sa actionezi. Singurul lucru pe care il stii este ca vrei sa o ajuti.

8 modalitati de a fi cu adevarat langa prietena ta in momente grele

Vestea buna este ca poti face asta. Atentia, empatia, iubirea vindeca si repara. Iata opt moduri in care poti fi alaturi de prietena ta in momentele dificile

Foto: Pazargic Liviu, Shutterstock

1. Cunoaste-o mai bine

Aminteste-ti ca fiecare capitol al vietii introduce noi nuante in existenta ei. Nu crede ca stii totul. In schimb, intreab-o ce se intampla si ascult-o cu rabdare si empatie. Adopta aceasta atitudine in mod constant.

2. Intreab-o de ce anume are nevoie

Spune-i ca vrei sa ii fi alaturi si intreab-o cum anume este mai bine pentru ea. S-ar putea sa nu aiba imediat un raspuns. E in regula. Acorda-i timp sa isi dea seama. Apoi, ascultat-o si ajut-o cu ce poti.

3. Nu o judeca

Nu este nimic mai rau decit sa ai incredere in cineva iar acea persoana sa te judece pe parcursul procesului de vindecare emotionala. Furia si tristetea reprezinta emotii firesti pentru cineva care sufera. Da-i prietenei tale permisiunea de a simti ceea ce simte fara sa se simta vinovata.

4. Ai incredere in ea

Cel mai puternic ajutor pe care i-l poti oferi cuiva care trece printr-o criza este credinta in puterea pe care o are de a o depasi. Acest lucru inseamna sa o ajuti sa o constientizeze.