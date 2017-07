Foto: Andrey_Popov, Shutterstock

Atunci cand fostul meu iubit m-a anuntat ca pleaca intr-un city break cu "cineva" mi-a cazut cerul in cap. Incetasem sa fim un cuplu de cateva luni bune iar relatia noastra era pe duca demult. Dar cu toate acestea, vestea nu mi-a picat tocmai bine.

Mintea mea a gasit o multime de motive sa se supere - sigur, cu mine nu ai vrut sa mergi si sa se simta ranita. Am nevoie de un pic de timp sa intrerup sirul emotiilor negative, sa ma pot privi din exterior si sa imi dau seama ca ego-ul meu suferea din cauza faptului ca viata lui poate continua si fara mine. Daca treci si tu printr-o situatie similara iata patru lucruri la care sa te gandesti si sa te ajute sa o depasesti mai usor. De multe ori fericirea noastra depinde de felul in care alegem sa privim viata.

1. Nu esti intr-o competitie cu el

Despartirea nu este o competitie de tipul cine isi gaseste mai repede un nou partener. Ai nevoie de o perioada de timp in care sa decantezi relatia precedenta, sa inveti ce e de invatat si sa stabilesti ce anume iti doresti pe viitor.

2. Nu poti repara ceva ce s-a stricat definitiv

Daca totul ar fi fost lapte si miere, daca ati fost cu adevarat compatibili, nu ati fi ajuns la despartire. Prin urmare, nu ai nici un motiv sa regreti ca nu mai sunteti impreuna. Faptul ca nu ai, momentan, un partener creeaza un loc liber pe care Universul, daca ii vei permite, il va umple cu persoana potrivita.

3. Poate ca nu sunteti potriviti ca parteneri dar sunteti potriviti ca prieteni

Este posibil ca stilurile voastre de viata si aspiratiile sa nu se potriveasca. Poate ca nici in dormitor nu mai e ce era odata. Insa cata vreme ati fost onesti unul fata de celalalt, puteti ramane prieteni. Este minunat sa poti fi tu insati in preajma cuiva.

4. Negativitatea atrage si mai multa negativitate.

Acele clipe in care m-am lasat prinsa in trecut, in sirul amintirilor mai putin placute, m-au facut sa ma simt anapoda. Parca nu mai eram eu. In ziua aceea, totul a mers pe dos. Atragem ceea ce suntem. Daca iti doresti sa il atragi pe barbatul visurilor tale, atunci renunta la resentimente.

Pana la urma, ce poate fi mai frumos decat sa te bucuri de fericirea celui care pentru o perioada mai lunga sau mai scurta de timp ti-a fost alaturi? Stai linistita, va veni si randul tau. Tu decizi cand. Poti alege sa te arunci in bratele primului venit, doar pentru a nu fi mai prejos. Sau te poti indragosti de tine insati, te poti simti bine tu cu tine insati, stiind ca persoana potrivita va aparea.