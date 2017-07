Foto: Mila Supinskaya Glashchenko, Shutterstock

”Lasa-ti grijile la usa atunci cand ajungi acasa”, spune o vorba inteleapta din batrani. Aceasta practica sanatoasa poate fi insa insuficienta pentru a te conecta cu iubitul tau la nivel profund. Pe parcursul zilei, fiecare dintre voi este cuprins de valtoarea vietii cotidiene si intra in contact cu diversi oameni. De aceea, este important ca la sfarsitul zilei sa creati un moment sacru in timpul caruia sa va conectati constient unul cu celalalt. Meditatia in doi va poate ajuta sa faceti acest lucru.

Am invatat aceasta meditatie de la prietenii mei Mike si Ai din California. Te asigur ca efectul este imediat si incredibil iar procesul foarte simplu.

Meditatia in doi un remediu pentru armonie in cuplu

Plaseaza doua scaune unul in fata celuilalt, la o distanta mica, apoi asezati-va cu fata unul la celalat. Picioarele tale se impletesc cu ale lui. Mana ta stanga cuprinde mana lui stanga. Mana dreapta a fiecaruia dintre voi este plasata in dreptul inimii celuilalt.

Inchideti ochii si respirati profund de cateva ori. Simtiti bataile inimii. Simtiti cum energia iubirii curge prin palmele voastre in intreg trupul, umplandu-l cu o lumina roz, placuta. Va aflati acum intr-o bula de lumina roz, in spatiul vostru sacru. Continuati sa inspirati si sa expirati profund timp de cateva minute bucurandu-va de conexiunea voastra spirituala si emotionala.

Apoi, mentinand ochii inchisi, aplecati-va usor unul spre celalalt pana cand fruntile voastre se ating. Simtiti cum va conectati si va armonizati la nivel mental si intelectual, cum va completati unul pe celalalt si in aceasta privinta. Respirati profund in aceasta postura timp de doua-trei minute.

Pastrand-o, deschide-ti ochii si, din acest spatiu al iubirii si comuniunii profunde, priviti-va in ochi. Lasati valul de bucurie sa va inunde. Simtiti firele invizibile care va conecteaza unul la celalalt la un nivel atat de profund. Spuneti-va unul celuilalt ”te iubesc”.

Apoi va puteti saruta si imbratisa.

Practicat zilnic, chiar si pentru cinci minute, acest exercitiu va intari relatia voastra de cuplu.Va va ajuta sa depasiti barierele egoului, veti comunica mai usor, veti avea mai multa incredere unul in celalalt si chiar si viata voastra sexuala se va imbunatati. Casa voastra va fi in permanenta plina de bucurie si iubire si veti trai, in sfarsit, relatia de cuplu la care ati visat.