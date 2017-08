Foto: AS Inc, Shutterstock

Te-ai despartit de iubitul tau in conditii amiabile, dupa mai multi ani de relatie si ati ramas in relatii amicale. Fat-Frumos intarzie sa apara iar fostul este insa atras de tine ba chiar iti propune sa retraiti momentele de pasiune de la inceputul relatiei. Ce e de facut?

In cazul in care nu te mai simti deloc atrasa de el, raspunsul este foarte simplu. Il poti refuza printr-o gluma desteapta. Asta chiar si in cazul in care mintea ti-ar putea spune ca, la urma urmei, e mai bine sa nu lasi tineretea sa treaca pe langa tine. Sau ca toate prietenele tale au o viata sexuala regulata in timp ce la tine, in cele cateva luni de cand te-ai despartit de el, aceasta lipseste cu desavarsire.

Este firesc ca, dupa ce ai petrecut ani de zile intr-o relatie cu un barbat, acesta sa devina o parte din viata ta. Cu atat mai mult in cazul in care legatura dintre voi a fost una frumoasa, bazata pe iubire, sinceritate si respect. Insa daca ati ajuns la despartire, este clar ca ceva nu a mers. Poate ca a lipsit exact acea scanteie care sa duca relatia la un nivel superior. Sau poate ca sunteti mai potriviti in rolul de prieteni decat de iubiti.

Daca inca te simti atrasa de el din punct de vedere sexual, lucrurile sunt un pic mai complicate, dar asta nu inseamna ca nu le poti tine in frau. Din experienta proprie, iti garantez ca nu este singurul barbat de pe lume care te poate face sa te simti astfel. Cum ar fi ca, in afara de un sex fantastic, sa aveti si acea compatibilitate emotionala si intelectuala care au lipsit.

Cred ca ai intuit deja ca recomandarea mea este sa nu cedezi ispitei. Daca o vei face poate ca vei avea o satisfactie de seara. Sau poate ca mintea ta se va linisti bifand o activitate absolut normala si necesara la varsta ta. Insa vei ramane cumva ancorata intr-un trecut pe care, atunci cand a fost prezent, nu ti l-ai mai dorit. Atunci cand vine vorba de sex, locul fostilor este...in trecut.