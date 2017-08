Sau orice alta forma de dating online? Oricat de interesante sunt fotografia si descrierea tipului de pe Tinder, parca nu este acelasi lucru ca atunci cand intalnesti pe cineva in lumea reala si il percepi cu toate simturile tale. Pe de alta parte, daca simti o chimie doar prin intermediul ecranului, nu te impiedica nimeni sa te intalnesti cu respectivul la o cafea. Desi nu sunt neaparat o adepta a dating-ului online, trebuie sa recunosc ca acesta are cateva avantaje.

5 avantaje ale datingului online

foto: Brian A Jackson, Shutterstock

1. Te scapa de balast

Daca iti faci temele, dating-ul online iti permite sa scapi de balast si sa faci o selectie la sange. Pe site-urile de dating poti alege criterii precise de cautare a partenerului tau, de la varsta, culoarea parului, la hobbyuri, ocupatie si venit.

2. E intotdeauna in termenii tai

Datingul online ofera o experienta relaxata si flexibila. Poti dezvalui despre tine doar atat cat vrei, poti evita barbatii care nu ti se par interesanti. Comunici atunci cand doresti. Atentie. Nu trimite mesaje la ora 2:30 dimineata. Nimic nu miroase mai mult de disperare decat un e-mail de la cineva care vaneaza parteneri pe internet in toiul noptii

3. Poti face multitasking

Imagineaza-ti! Puteti flirta in timp ce iti platesti taxele sau discuta in timp ce esti la coafor. Se stie ca femeile pot face mai multe lucruri in acelasi timp. Profita din plin de aceasta abilitate.