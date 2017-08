foto: SibFilm, Shutterstock

Afirmatia ca iubirea raneste este una dinre cele mai mari minciuni rostite vreodata. Nu iubirea raneste ci asteptarile, credintele, egoul nostru. Modul in care ne tratam reciproc si pe noi insine in numele iubirii sau a ceea ce noi credem a fi iubire. Iubirea este vesela, buna, blanda, rabdatoare si nu se sfarseste niciodata.

Si cu toate astea, oamenii continua sa sufere in numele iubirii. Alternativa sanatoasa la aceasta stare este relatia constienta. Atunci cand actionam constient, inclusiv in iubire, facem alegeri si actionam in folosul celui mai inalt bine al nostru si al celui de langa noi. Iata ce poti face pentru a avea o relatie constienta si iubitoare cu partenerul tau.

Atunci cand se incheie o relatie, avem tendinta de a invinovati si de a injosi cealalta persoana. Multi oameni refuza sa vorbeasca prea mult despre ex si tind sa isi reaminteasca doar partile neplacute ale relatiei. Cu toate acestea, acest lucru este in detrimentul cresterii noastre personale si este o oportunitate ratata de a ne pregati pentru viitoarele noastre relatii. Indiferent de cum a fost vechea relatie, o despartire este o oportunitate de a creste. Ambii parteneri implicati intr-o relatie contribuie la succesul sau declinului acesteia. O pauza este ocazia perfecta de a reflecta asupra rolului tau.

2. Recunoaste ca tipul de partener pe care il atragi este intotdeauna, intr-un fel, o reflectie a cine esti

Atunci cand atragem acelasi tip de persoana, care este numitorul comun? Esti tu. Nu nenorocul sau rautatea cuiva. Daca atragi barbati indisponibili emotional, abuzivi, lacomi sau egoisti exista cel putin un model mental / emotional in interiorul tau care merita examinat.