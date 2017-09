Atunci cand nu esti intr-o relatie, te culci la ce ora vrei. Cand esti singur, timpul de culcare este al tau. Vrei sa te bagi in pat la 10 seara si sa te trezesti la 5am sa mergi la sala? Nici o problema. Din momentul in care nu mai esti singura, lucrurile se complica. Mai ales daca aveti bioritmuri diferite.

Important este sa nu pierdeti intimitatea pe care o aduce adormitul impreuna, unul in bratele celuilalt. Exista cateva solutii creative pentru aceasta. Iata ce ar trebui sa ai in vedere.

In ciuda a ceea ce crezi, probabil ca te odihnesti mai bine fara partenerul tau.

Asadar daca tie ti se face somn devreme iar iubitul tau vrea sa stea la televizor, nu te imbufna si profita de perioada de somn de una singura.

Momentele petrecute impreuna in pat, ca un ritual, va pot consolida relatia chiar daca aveti bioritmuri diferite. Poate fi vorba de sex, a citi o carte langa el sau a discuta o jumatate de ora despre ziua care se incheie. Daca tu esti cea care se culca tarziu, fii langa partenerul tau atunci cand acesta merge la culcare. Stai langa el, cititi impreuna, imbratisati-va.

De asemenea, puteti stabili de comun acord o ora de mers la culcare care sa functioneze pentru amandoi. Si acest aspect tine de adaptarea de care este nevoie sa dam dovada atunci cand suntem intr-o relatie. Puteti stabili cateva zile pe saptamana in care va bagati in pat dupa bioritmul tau si alte cateva in care tineti cont de bioritmul lui. Treizeci de minute in plus sau in minus nu sunt un capat de tara pentru nimeni.

Si atunci cand vine vorba de somn, ca in orice alt aspect al unei relatii, important este sa gasiti calea de mijloc. O cale care va face pe amandoi fericiti si multumiti, fara a provoca frustrare, tensiuni si animozitate. Acolo unde exista dorinta si iubire, va exista intotdeauna si o solutie care va face relatia sa reziste in timp.