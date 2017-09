Daca doresti sa atragi un partener de viata integru, de incredere, este necesar sa fii tu insati o astfel de persoana. Integritatea este vitala in toate relatiile si incepe cu relatia pe care o ai cu tine insati.

Iata sase moduri in care poti atrage mai multa integritate in viata ta:

1. Aliaza-te cu cei care dau, nu care iau

O persoana integra este o persoana care stie sa daruiasca moralitate, onestitate, onoare, incredere, autenticitate, si noblete.

2. Ai incredere in intuitia ta

Un semnal de alarma nu trebuie ignorat. Daca simti asta, nu astepta sa iei masuri pana cand te izbesti de dovada in lumea reala. La un moment dat, m-am indragostit de un barbat care locuia in alta tara pe care l-am cunoscut in mediul virtual, la invitatia lui, am hotarat sa il vizitez. De indata ce mi-am cumparat biletul de avion, am avut o senzatie apasatoare ca si cum ceva era in neregula. Ulterior am aflat ca in acea perioada la el se afla in vizita o alta domnisoara :).

3. Nu lasa ceea ce iti doresti sa auzi sa ascunda adevarul

Daca un barbat iti spune ca nu isi doreste o relatie, crede-l si apreciaza faptul ca este cinstit cu tine. Daca insa tu iti doresti o relatie si continui sa te intalnesti cu o astfel de persoana, inseamna ca nu esti cinstita fata de nici unul dintre voi.