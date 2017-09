foto: g-stockstudio, Shutterstock

Atunci cand viata profesionala devine foarte aglomerata sau suntem stresate, relatia cu partenerul de viata poate avea de suferit. Pot trece saptamani la rand in care dormim in acelasi pat ca doi straini. Insa chiar si atunci cand ajungem in acest punct, putem readuce pasiunea in viata de cuplu. Iata cum:

1. Constientizati situatia

Nimic nu se va schimba daca nu vorbiti. Discutati despre ce se intampla (sau nu se intampla). Ca in majoritatea situatiilor, tonul face muzica. O diminuare a nivelului intimitatii si a placerii sexuale intr-un cuplu este un subiect sensibil care poate aduce la suprafata temeri legate de puterea de atractie, de a fi judecati sau respinsi. De aceea este important sa nu iti invinuiesti partenerul sau pe tine insati. Recunoaste cu iubire modul in care te simti apoi spune ce iti doresti.

Este dificil sa va simtiti iubitori sau sa aveti o relatie pina de pasiune daca sunteti cuprinsi de resentimente, neliniste sau stres cauzat de relatie. Puteti sa vorbiti deschis si cu compasiune despre lucrurile care va intereseaza zilnic? Daca v-ati indepartat dejam este nevoie sa incepeti sa vorbiti despre cum va simtiti.

Nu iti critica niciodata partenerul, mai ales cand este vorba de sex. Asta daca nu doresti sa il faci sa se inchida si sa devna defensiv. In schimb, discutati deschis despre ceea ce nu functioneaza sau va deranjeaza si sprijiniti-va unul pe celalalt in depasirea acestor momente. Nu uita ca generozitatea, bunatatea si atutudinea deschisa sunt sexy. Resentimentele si critica, nu.

3. Transformati preludiul intr-o stare de spirit zilnica

Autoarea Esther Perel sustine ca perioada in care nu facem sex cu iubitul nostru este un fel de preludiu. Aceasta perspectiva iti poate aminti sa traiesti cu pasiune si sa valorifici legatura cu partenerul tau in fiecare moment. Pretuieste fiecare clipa pe care o aveti impreuna, transforma fiecare atingere intr-o promisiune si mentine flacara vie intre voi.