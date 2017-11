Citeste cu sufletul caci pentru asta sunt povestile!

Ce se intampla mai departe? Oare va triumfa dragostea? In ce colt al lumii gasim fericirea? Raspunsul la toate aceste intrebari il veti descoperi in paginile acestor carti de dragoste fascinante. Plonjati fara teama pana la ce cel mai profund nivel al iubirii, al emotiilor, al durerilor, pana la a fi coplesite de dorinta vindecarii si renasterii sufletesti.

Carti romantice pe care nu le vei mai putea lasa din mana

1. Inainte sa te cunosc – Jojo Moyes

2. Ratacirile fetei nesabuite – Mario Vargas Llosa

Jojo Moyes a cunoscut notorieteta ca scriitoare in urma succesului inregistrat de romanulcare a avut parte si de o adaptare cinematografica ce s-a bucurat de un mare succes. M-am indragostit de aceasta carte inca din primele pagini si cu greu am reusit sa o las din mana pana nu am terminat-o. Jojo Moyes are un stil de a scrie care te face sa te simti aproape de personaje si te face sa te pierzi complet in lumea descrisa de ea.spune povestea Louisei Clark care isi cauta cu disperare o noua slujba si astfel ajunge sa il cunoasca pe Will Traynor, un tanar sarmant, care devine paralizat in urma unui accident. Cartea descrie modul in care se dezvolta relatia lor si dragostea frumoasa care ii va lega. Chiar daca povestea este despre un subiect mai dificil, cu siguranta te pune pe ganduri si te face sa te gandesti la cum te-ai simti daca ai fi pusa in aceeasi situatie. Mai mult decat atat, autoarea abordeaza subiectul naturii umane si cum conectarea cu anumiti oameni care patrund in viata ta, te poate face sa vezi viata intr-un mod mai fericit si te face sa lupti pentru tine si sufletul tau.

Unde pleci iar si cat mai ai de gand sa fugi? Romanul Ratacirile fetei nesabuite este o declaratie de dragoste complet diferita de ce ti-ai putea imagina. O dragoste care se transforma in obsesie pentru El si o dragoste care va insemna inceputul si sfarsitul pentru Ea. Ricardo, baiatul bun, se indragosteste pe la varsta de 10 ani de Lily, fata rea, nestiind insa ca aceasta dragoste il va costa 40 de ani din viata si il va urmari pe 3 continente. Ricardo o va intalni pe fata rea de fiecare data sub alt nume si alt statut si de fiecare data inima ii va fi franta de plecarea ei. Una dintre cele mai frumoase carti de dragoste pe care o recomand cu drag si o lectie de iubire din care vei avea foarte multe de invatat, despre ce sa faci si, mai ales, despre ce sa nu faci in dragoste. Daca mai adaug si ca Mario Vargas Lllosa a luat premiul Nobel pentru literatura in anul 2010 este inca un motiv in plus pentru a da o sansa acestui roman.

3. Oamenii fericiti citesc si beau cafea – Agnes Martin-Lugand

Carti si cafea, o combinatie perfecta intre doua dintre placerile la care nu mi-as dori sa renunt niciodata. Chiar daca titlul te duce cu gandul la ceva optimist si mai usor de citit, subiectul romanului este mult mai complex decat pare. Suntem introdusi in subiectul cartii intr-un mod cu totul abrupt si nemilos in momentul in care sotul si copilul Dianei, personajul central al povestii, mor intr-un accident, iar viata acesteia se transforma intr-un mod tragic, amintirile chinuitoare facand-o sa se izoleze complet de lumea reala. Cel mai bun prieten al ei ii propune sa paraseasca temporar orasul, in incercarea de a-si vindeca sufletul si a-si da o noua sansa la viata. Diane se lasa convinsa si alege sa se mute intr-un satuc izolat din Irlanda, un loc pe care si-a dorit din suflet sa-l viziteze in trecut. In acest loc magic, pe fondul unei lumi complet diferite si odata ce il va intalni pe Edward, va avea loc renasterea ei ca femeie, ca om, ca suflet.

4. Sa nu ma parasesti – Kazuo Ishiguro



Un roman complex pe care cu greu il mai poti scoate din minte odata citit, o carte care ridica intrebari extrem de importante despre familie, memorie, exploatare. Cu toate acestea, dincolo de profunzimea si tristetea care caracterizeaza povestea, rasare un licar de speranta prin prisma faptului ca dragostea, ar putea fi salvarea. Subiectul este destul de dur si trist, mai exact este vorba de niste copii-clone crescuti doar pentru a dona, la un moment dat, organe oamenilor de prim rang. Povestea este narata la persoana I de catre Kathy, una dintre donatoare, o fata care creste pentru a deveni un adult pregatit sa-si ofere viata. In prim plan se afla relatia ei cu Ruth si Tommy care, din cel mai bun prieten, devine iubitul si omul cel mai apropiat ei. O carte care trebuie descoperita si inteleasa pas cu pas, o experienta unica si o poveste marcanta cu final suprinzator si de neuitat.