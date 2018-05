Am trăit câteva iubiri imposibile, unele mai scurte, altele mai lungi, și dintre ele una a fost cea mai dulce. A fost cea care mi-a fost împărtășită, dar care nu avea să ducă la niciun final fericit.

sursa foto: shutterstock/by vitalez

A fost o iubire alimentată de adrenalină și pasiune, așa cum poeții de altădată o descriau în versurile lor, a fost iubirea la care nu am îndrăznit niciodată să visez, pe care nu am cerut-o, dar mi-a fost dăruită. Pentru prima oară, nu am regretat nimic și am știut să iau din ea tot ce mi-a făcut mai bine.

Durerea a fost și ea prezentă, în momentele mele de singurătate, când conștientizam faptul că va trebui să ne spunem “Adio”. Simt și astăzi fluturi în stomac când mă gândesc la momentele noastre și, recunosc, aș retrăi povestea, tot cu el, tot în aceleași locuri. Dar și azi, iubirea noastră este imposibilă.

Citate despre o iubire imposibilă

Iubirea, ca și ploaia, nu-și alege iarba pe care cade. [proverb sud-african]

Nimeni n-a iubit cum am iubit eu. Nimeni n-a suferit cum am suferit eu. Toți spunem așa, și toți avem dreptate. [Alexandru Macedonski]

Te iubesc mult, cum n-am mai iubit niciodată și tocmai de aceea plec, pentru că dacă aș rămâne visul s-ar transforma în realitate, în dorința de a poseda, de a dori ca viața lui să fie a mea. În fine, toate lucrurile care transformă dragostea în sclavie. E bine să avem grijă de ceea ce luăm cu noi din viață. [Paulo Coelho]

Mai bine o dragoste pierdută, decât una neavută. [Mircea Eliade]

Fie ca oricine care iubește să nu fie numit nefericit. Chiar și dragostea neîmpărtășită își are propriul curcubeu. [James Matthew Barrie]

Doar pentru că iubești pe cineva nu înseamnă că trebuie să fie al tău. Dragostea nu este un bandaj care să îți acopere rănile. [Hugh Elliot]

Cel mai rău fel în care simți absența unei persoane este să stai lângă aceasta, dar să știi că nu va fi niciodată a ta. [Stanciu Valentin]

Știu că nu sunt decât o vară în inima ta, și nu toate cele patru anotimpuri ale anului. [Edna St. Vincent Millay]

Prima dragoste a cuiva este întotdeauna perfectă până când apare a doua iubire. [Elizabeth Aston]

Prietenia este în mod sigur cel mai eficace leac pentru durerile dragostei dezamăgite. [Jane Austen]