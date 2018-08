Suntem învățați să ne dresăm copilul: nu îl lua în brațe prea des, îi dai nas prea mult, îl răsfeți, ți se va urca în cap. Când vedem vreun junior tăvălindu-se prin supermarket, țâțaim din buze și îi privim încruntați părinții.

Apoi am devenit mama.

Și, deși știam toată teoria dresajului, am decis să o ignor și să-mi ascult instinctul, să-mi consider copilul, încă din pampers, un om cu drepturi egale, cu voință, pofte și dorințe proprii. Am crezut multă vreme că greșesc, că sunt un om slab și că nu sunt în stare să-mi educ copilul. Ceva din mine însă se rupea de fiecare dată când o auzeam plângând. Trebuia să o iau în brațe. Îmi provoca greață gândul de a obliga să facă doar ce vreau eu fără a-i oferi justificări, chiar și atunci când avea trei luni. Să o oblig să se îmbrace așa cum cred eu, deși ea avea alte preferințe. Să facă așa cum vreau eu. Pentru că eu sunt părinte și ea e copil. Nu am înțeles niciodată de ce un om are mai multă autoritate doar pentru că ocupă un volum mai mare în spațiu.

Îmi amintesc momentul în care am descoperit parentingul pozitiv ca pe o clipă de imensă ușurare: tot ceea ce instinctul meu îmi spunea să fac avea acum o explicație logică. Poți să îți crești copilul cu vorba bună, cu respect și cu înțelegere fără să îl “strici”. Abordarea apreciativă a educației copilului tău nu te face un părinte slab, dimpotrivă, este drumul cel mai potrivit către formarea unui adult sănătos emoțional.

În urmă cu câteva zile, participând la cursurile de educație parentală ținute de Unicef și HoltIS, m-am trezit aprobând din cap o dată la câteva minute. În mintea mea pluteau amestecate toate principiile promovate în cadrul cursurilor de educație parentală dar niciunul nu era organizat într-o structură logică, motiv pentru care m-am bucurat de toată informația primită și vă recomand, atunci când reușiți să puneți mâna pe o carte, să începeți cu cele de aici:

Toate informațiile primite în cadrul acestor cursuri pot fi consultate gratuit pe site-ul Unicef.ro:

Copilul meu este o persoană importantă: un ghid gândit ca un instrument de sprijin pentru părinții care vor să fie siguri că fac tot ceea ce este corect în creșterea copilului lor - persoana cea mai importantă pentru ei.

Ce este educația parentală: Primii ani de viață ai copilului, când el descoperă și înțelege, mai ales prin intermediul familiei, principiile și regulile lumii în care trăiește sunt extrem de importanți. E necesar ca părinții să identifice și să aplice acele metode echilibrate – sau pozitive – de creștere a copiilor. E mult mai ușor să previi tiparele negative decât să le schimbi după ce au fost stabilite.

Abordarea pozitivă a comportamentelor copiilor: Ghidul promovează importanţa abordării pozitive şi furnizează metode prin care se poate influenţa şi direcţiona pozitiv comportamentul copiilor.

De o atenție deosebită din partea tuturor participanților la curs s-a bucurat prezentarea în care ni s-au oferit sfaturi legate de gestionarea emoțiilor și furiei în interacțiunea cu copiii, sentimente pe care toți părinții le experimentează ocazional. Din acest motiv, atunci când copiii vă oferă câteva clipe de respiro, găsiți mai jos câteva trucuri pe care le puteți aplica ușor în momentele de tensiune: