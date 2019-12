Patru surprize plăcute pe care să i le faci partenerului de Sărbători

Iată câteva surprize pe care i le poți face pentru a crea o conexiune mai puternică între voi.

Surprizele plăcute sunt întotdeauna bine venite dar parcă oamenii sunt mai predispuși să le aprecieze și să se bucure de ele în anumite perioade ale anului. Crăciunul este una dintre acestea și un moment extreme de potrivit pentru a întări relația cu partenerul tău de viață. Iată câteva surprize pe care i le poți face pentru a crea o conexiune mai puternică între voi.

Bilețele cu iubire. Ascunde zilnic câte un bilețel cu un mesaj de iubire într-un loc în care îl va găsi atunci când nu ești lângă el. Il poți pune în mașină, în buzunarul hainei, în servietă sau în geanta cu care merge la sală. Nu uita că fiecare dintre noi are nevoie să se simtă văzut și apreciat. Crăciunița fierbinte. Dacă relația voastră durează deja de ceva vreme este posibil să fi intrat deja într-o anumită retina chiar și în privința vieții voastre intime. Bărbații sunt creature vizuale așa că fii curajoasă, îmbracă –te în Crăciuniță (găsești astfel de outfit-uri în orice magazine de lenjerie intima), lasă femeia din tine sa strălucească și recucerește-l încă o data readucând la viață momentele fierbinți de la începutul relației voastre. Mici cadouri. Poți anticipa ziua în care își va deschide cadoul de sub brad cu alte mici cadouri care îi vor face zilele mai plăcute și mai vesele. Poate fi vorba de o ciocolată, berea preferată, o pereche de șosete, un breloc, lucruri apparent mărunte, care nu necesită bani dar care îi vor arăta că te gândești la el și că îi cunoști foarte bine nevoile, dorințele și așteptările și că i le poți anticipa. Cina în oraș. Nu ezita să iei o inițiativă drăguță și să fii tu cea care alege un restaurant, eventual unul nou, și îl inviți la o cină în oraș. Acest lucru va va ajuta să vă detașați de febra pregătirilor pentru Crăciun și să vă bucurați de momente special în doi, departe de ochii celoralalți. Veți putea explora locuri noi, feluri de mâncare pe care nu le gătiți acasă și chiar pretinde că vă descoperiți unul pe celălalt pentru prima data, așa cum se îtâmplă la o primă întâlnire,

