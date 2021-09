Mi-a frânt inima, însă m-a învățat aceste 5 lecții importante despre dragoste pe care toată lumea ar trebui să le știe

Uneori, singurul lucru pe care trebui să îl știi după o despărțire pentru a trece mai ușor peste ea și a îți vindeca sufletul este faptul că meriți mai mult. Meriți o dragoste adevărată, reală, sinceră, matură.

Despărțirea mea de fostul partener a fost una extrem de bruscă. După mulți ani, a venit la mine și mi-a spus că nu mă mai iubește și că pleacă... și a plecat. Am simțit că lumea mea se termină. Durerea era atât de intensă încât îmi sfâșia sufletul. Nu știam ce să mai fac cu viața mea. Am sperat zile, săptămâni, luni întregi că își va da seama de greșeala făcută și se va întoarce la mine. Cum să plece într-o clipă fără nicio explicație? Nu avea sens. Nimic nu mai avea sens.

Nu am simțit niciodată acel 'closure' pe care îl au majoritatea oamenilor când se încheie relațiile. Nu am simțit că am reușit să spun tot ce aveam pe suflet. Nu am simțit că mi-a oferit despărțirea pe care o meritam.

Nu s-a întors niciodată. Nu mi-a scris niciodată. Am avut nevoie de mult timp pentru a îl scoate cu adevărat din inima mea și pentru a mă vindeca. Am avut nevoie de ani să fiu complet bine cu ce s-a întâmplat. El a fost una dintre marile mele iubiri. Și, chiar dacă a plecat așa cum a plecat, știu că o parte din inima mea va fi pentru totdeauna a lui.

5 Lecții importante pe care le-am învățat în această relație de iubire:

1. Există suflete pereche

În toți anii petrecuți cu el, am simțit că îmi este sufletul pereche. Conexiunea dintre noi era incredibil de profundă. Chiar dacă nu a funcționat, mi-a deschis inima și m-a învățat să iubesc cu adevărat. Și pentru asta îi sunt veșnic recunoscătoare.

2. Acordă atenție steagurilor roșii

Au fost momente importante pe care eu le treceam cu vederea; acum am înțeles și eu că nu poți ajuta o persoană care nu vrea să fie ajutată. Nu mai încerca pentru că încerci degeaba.

3. Nu trage de o relație în care nu mai există iubire

Nu rămâne într-o relație doar pentru că este de mult timp și nu cerși niciodată iubire. Aceasta a fost o lecție grea pentru mine pentru că atunci când iubesc, o fac din tot sufletul.

