5 Greșeli pe care iubitul meu le-a făcut față de mine și nu le-am putut ierta

De-a lungul relațiilor pe care le-am avut am învățat că am unele limite peste care nu vreau și nu trebuie să trec, aceste granițe definind tipologia de relație în care eu mă simt bine, mă simt în siguranță emoțională, conectată cu partenerul, mă simt în grădina romantismului și pot să evoluez și să mă dezvolt. Acestea sunt cele 5 greșeli pe care le-am trăit în fostele mele relații și peste care nu am putut trece.

Se spune că este bine să iertăm, că iertarea ne aduce pacea interioară și așa este. Dar de la iertare la toleranță este o distanță lungă. Poate că astăzi pot zice că am iertat greșelile, dar știu sigur că nu pot trăi în ele, că nu le pot tolera, că nu vreau să le suport, să le îndur și că nu îmi definesc valorile mele în relația de cuplu. Greșelile iubitului față de mine pe care nu le-am iertat: M-a mințit Sigur că unele minciuni sunt nevinovate, însă altele... nu mai sunt. Mai mult, minciunile mici pot deveni miciuni tot mai mari. Există mai multe situații pe care eu nu le voi tolera, de exemplu a vorbit cu alte persoane despre mine, despre cum aș fi sau nu în viziunea lui, în modul acela tipic pe care noi, românii, îl numim "bârfă". Așadar nu voi putea trece peste acest tip de comportament, chiar dacă ar fi scuzat de emoțiile de moment (de exemplu după o ceartă). Mai sunt acele acțiuni ascuse, de teamă ivirii unei cerți. În relație consider că amândoi ar trebui să fim destul de maturi încât să ne asumăm alegerile (chiar și când vine vorba de alegerea partenerului) și acțiunile (chiar și când nu sunt pe placul celuilalt). Greșeli ale bărbaților care nu ar trebui tolerate: M-a înșelat Durerea femeii înșelate este foarte mare, parcurgând emoții dureroase și diverse, de la cea de victimă, de om păcălit, trădat, până la dezamăgire, îndoire asupra propriilor valori, scădere a stimei de sine, disperare, dependență, năruire și suferință profundă. Cu cât încrederea și iubirea erau mai mari, cu atât sentimentele produse de înșelare sunt mai devastatoare. Citeste si: Este ultimatumul o idee buna in relatia de cuplu? Oricum ar fi, oricât de dependentă e femeia de bărbat, este timpul să se detașeze dacă acesta a înșelat-o. Înșelarea este o rană peste care eu nu pot trece, n-aș putea uita, n-aș putea să mai fiu în acea relație ceea ce am fost, să mă mai simt așa cum mă simțeam, să mai sper la ce speram. Este o ruptură care nu mai merită să fie cusută. Foto: interstid/ shutterstock.com Greșeli pe care nu i le-aș putea ierta iubitului meu: I-a lăsat pe ceilalți să îl influențeze în rău față de mine Faptul că se află într-o relație cu mine este evident alegerea lui, dacă nu mă aprecia, dacă nu eram ceea ce își dorește, trebuia să nu accepte. Așadar, a-i lăsa pe alții să îl influențeze în mod negativ cu privire la mine îmi ceează o instabilitate profundă în relația pe care o clădesc cu partenerul, o nesiguranță, un sentiment de trădare. De exemplu, dacă prietenii îi spun ceva rău despre mine, mai ales dacă este și neadevărat, iar acțiunile lui pe mai departe sunt în concens cu ce i-au spus alții, pentru mine e prea mult. Chiar și când familia „își bagă nasul", unele limite ar trebui puse, dacă ele nu au venit de la sine. Greșeli pe care nu i le-aș putea ierta iubitului meu: A neglijat responsabilitățile în cuplu Un cuplu este și o echipă și este destul de greu să tragă doar unul pentru bunăstarea amândurora. Atunci când nu își (mai) respectă responsabilitățile, desigur că încercăm să remediem asta. Dar dacă este evident că oricât aș încerca, el nu face niciun efort de redresare, este timpul să pun pauză. Iată câteva exemple elocvente pentru mine: partenerul ia calea alcoolului și pur și simplu nu participă la renunțarea față de acest viciu; partenerul își „vede de viața lui" cu prietenii, cu alte medii sociale, iar eu rămân pe post de cameristă, el venind acasă ca la hotel și eu făcând toate treburile casei; partenerul a rămas fără job și lunile trec, anii trec, el stă toată ziua, nu mai aduce niciun venit, ba chiar începe să emită tot felul de pretenții exagerate pentru mine și pentru cuplu. Și exemplele pot continua. Greșeli pe care nu i le-aș putea ierta iubitului meu: M-a jignit Nu zic că oamenii sunt perfecți, nimeni nu este. Dar jignirea eu nu o pot tolera. Mi se pare o formă de răzbunare a momentului și nu o văd compatibilă cu iubirea. Iar eu îl iubesc chiar și când sunt supărată pe el. Jignirea este, pentru mine, o formă de violență, o formă de abuz, o încercare de control și supunere. Sursa foto articol: KieferPix/ shutterstock.com

22 Martie 2022 Echipa Kudika