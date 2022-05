FWB: Prieteni cu beneficii

Iată tot ce trebuie să știi despre o relație de tipul prieteni cu beneficii!

Prietenii cu beneficii reprezintă un concept extrem de interesant și de cunoscut în zilele noastre. Se pare că tot mai mulți tineri optează pentru o astfel de prietenie cu beneficii pentru a nu se simți constrânși de responsabilități, sentimente profunde și implicări emoționale puternice. Totuși, mi-am propus să vă explic ce înseamnă conceptul de „prieteni cu beneficii” și de ce este atât de cool în ultimii ani.

Prieteni cu beneficii. Ce înseamnă să ai prieten cu beneficii

Ideea de prietenie cu beneficii e la fel de simplă precum sună: ai nevoie doar de un prieten și de un beneficiu. Haha. Acum depășind gluma, prietenii cu beneficii sunt acei oameni care își oferă unul altuia atenția, sprijinul și anumite interacțiuni sexuale, fără a exista o obligație. Adică, mai pe românește, dacă ție îți place de Alex și lui Alex de tine, dar în același timp nu vă simțiți pregătiți să formați un cuplu, atunci vă rezumați la a fi prieteni cu beneficii.

Bine, poate sună ușor, însă adevărul este că o prietenie cu beneficii poate avea atât avantaje, cât și dezavantaje. De ce spun asta? Păi, de obicei într-o astfel de situație unul dintre cei doi protagoniști este mai implicat decât celălalt. Tot ce poți să faci într-un astfel de context este să te rogi să nu fii tu cel care pune sentimente. Glumesc, adevărul este că o relație de prieteni cu beneficii trebuie consolidată atunci când ambii parteneri sunt destul de maturi emoțional încât să poată rezista în acest concept. De ce spun asta?

Oh, well, prieteniile cu beneficii par, în primă fază, extrem de interesante, amuzante și distractive, însă nimeni nu vorbește despre minusurile acestei experiențe. Sigur că da, nu ai nicio obligație față de persoana cu care împarți patul, însă trebuie să nu uiți că nici el nu este constrâns de vreun angajament. Acest lucru, dacă este înțeles și acceptat, poate aduce seri extrem de pasionale și 0 stres. Însă, dacă unul dintre cei doi implicați nu este neapărat de acord cu conceptul, vor apărea certuri și gelozii.

Prietenie cu beneficii. Cum ajungi într-o prietenie cu beneficii

De cele mai multe ori, o prietenie cu beneficii pornește ori ca o simplă prietenie, ori dintr-o relație nefericită. O să vă spun ambele perspective, cu avantaje și dezavantaje, iar voi puteți să luați decizia corectă pentru propriul suflet.

O relație de tipul prieteni cu beneficii poate să pornească când te aștepți mai puțin. Eu, în urmă cu câțiva ani, am întâlnit un tip pe rețelele de socializare, am schimbat vreo 2-3-5 mesaje și am ajuns să bem o cafea împreună. Din primele 5 minute mi-am dat seama că nu aș putea construi nimic cu acel bărbat, însă aspectul său fizic era 10/10. Așadar, fiind vizibil că și el este atras de mine, am decis să ne raportăm unul la celălalt ca la doi oameni care se întâlnesc, se bucură unul de compania celuilalt, apoi fiecare își vede de viață până la următoarea reuniune. A fost interesantă experiența, însă la scurt timp, prietenul nostru s-a îndrăgostit și a început să fie puțin...uhm...stalker. Dar asta e altă poveste.

Cu toate acestea, o prietenie cu beneficii poate pleca și dintr-o relație nereușită. Însă aici e un pic mai toxic subiectul, dacă unul dintre parteneri nu a trecut peste traumele provocate de separare. De cele mai multe ori, pentru ca interacțiunea dintre doi oameni s-au iubit să nu ia sfârșit, ei se raportează unul la celălalt ca la doi prieteni cu beneficii.

Prieteni cu beneficii dex

Deși nu există o definiție la „prieteni cu beneficii dex”, o să încerc să ofer câteva idei esențiale pentru ca termenul să fie pe deplin înțeles.

Astfel, conform dex-ului Kudika, o prietenie cu beneficii este aceea în care membrii își oferă unul altuia servicii intime, cu consimțământ, dar fără angajamente emoționale.

Acum, venind cu o concluzie în ceea ce numim „prietenie cu beneficii”, pot spune că este foarte benefică pentru ambii parteneri, cât timp aceștia sunt confortabili cu implicațiile care apar odată cu această relație. În acest concept, este foarte importantă comunicarea, deschiderea către cunoașterea propriei persoane și sinceritatea.

