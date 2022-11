Jurnal de sex: E bine cu bărbați, dar să vezi ce fac femeile

Am deschis jurnalul despre sex și am decis să scriu experiențe puțin mai diferite, că știți cum este: până nu le încerci pe toate, nu știi ce-ți place. Așadar, hai să vedem cum am schimbat Sfântul cuc pe Pasărea Sacră.

După cum știți, iar dacă sunteți noi, după cum veți afla, sexul este unul dintre obieceiurile care provoacă cea mai multă satisfacție. Mai ales dacă ești o femeie singură, dezinvoltă, care caută încontinuu variante pentru a ieși din zona de confort. Și cum sexul este atât de pasional cu bărbați, m-am gândit să întrec orice limită a senzualității și să testez o experiență unică, inegalabilă și intrigantă cu o doamnă, și zic doamnă pentru că eu aveam puțin peste 25 de ani când s-a întâmplat întâmplarea, iar ea... prefera să nu își spună vârsta, dar se vedea experiența de viață!

O luăm cu începutul, până să o luăm la propriu. Am cunoscut-o pe Tinder, iar în cazul în care nu prea ai idee ce e acest loc incredibil, în care poți să găsești oameni mișto cu care să faci dulcea dragoste, aici găsești un articol care îți explică, printre altele, și care-i faza cu celebra platformă. Acum revenind, am cunoscut-o pe această Jasmine pe Tinder: blonduță, 1.70, cu o talie incredibil de mică și cu niște ochi albaștri care jur că mă fascinau. Dau swipe ei, ea îmi dă mie și uite așa... o să avem un nepoțel! Nu chiar un nepoțel, dar o poveste de spus nepoților cu siguranță. Am schimbat câteva mesaje cu gagica asta, care nu doar că părea interesată de a petrece nopți lungi cu mine, ci era și foarte sigură pe ea. Experiența își spunea cuvântul.

După multe mesaje, câteva poze și vreo 6 ore de vorbit la telefon zilnic, am decis să ne și întâlnim. Problema era una: eu stăteam cu o prietenă din liceu destul de pudică, iar ea cu copiii. Era divorțată și dornică de aventură ca la 20 de ani, iar pentru mine era suficient de intrigant încât să accept aproape orice și-ar fi dorit tipa care îmi trezise pentru prima dată apetitul de... altfel de sex. Așadar, doamna mea a reușit să ia o cameră la un hotel destul de sărăcăcios din București.

Ora 20:00 - Ajung acolo, bătea vântul prin geamuri de parcă urma al Treilea Război Mondial, de deasupra se auzeau alți tineri care făceau dulcea dragoste, iar pe hol țipau copii. Un scenariu care mă făcea să mă gândesc mai degrabă la un film de groază decât la experiența vieții mele sexuale. Totuși, am zis că un ban dat, e un ban dat, așa că nu trebuia să îmi schimb starea de spirit din cauza factorilor externi. Am luat cheia, doamna de la recepție mi-a spus că a fost închiriată camera pentru 24 de ore și mă gândesc: „Okaaaay. Jasmine are chef de...stat mult”.

După vreo 20 de minute în care am analizat ceea ce era prin jur și am privit ușor scârbită câțiva bărbați care deja mergeau fără tricou prin hotel, a apărut și Jasmine. Bă, nu că eram eu fiartă, dar era prea frumoasă femeia asta. Într-o rochie neagră, cu cel mai adânc decolteu și un picior dezgolit, se apropie de mine și spune: „Ești gata de show?”. Acum, știți cum e, nici nu înțelegeam concret la ce show se gândește, dar nici nu voiam să par începătoare, așa că am răspuns de parcă eram actriță porno din filmele cu lesbiene: „Tu ar trebui să fii gata de show!”

Ajunse în cameră, observ că nu era chiar atât de rău: un pat mare, destul de vechi, dar curat, o noptieră și un TV din 1900 toamna. Oricum n-aveam timp de TV, așa că nu reprezenta o problemă acest aspect, însă am vrut să vă imaginați și să simțiți ce am simțit eu acolo. Fără glumă, chiar sper ca toți să aveți genul ăsta de experiență. Nu pot să vă spun cu subiect și predicat cum s-a desfășurat întâlnirea noastră, că aș intra în detalii prea explicite, însă garantez că a meritat.

Am mai vorbit, am mai fumat o țigară, s-a mai râs, am mai pus în aplicare câteva secvențe demne de filmele pentru adulți, trecuseră vreo 5-6 ore, iar totul mergea exact cum trebuia, până când... îi sună telefonul. O dată, de două ori, de cinci ori, de atât de multe ori încât îi învățasem ringtone-ul pe de rost. Într-un final, se dezvelește a mea și spune pe un ton sec: „Zi. Ce vrei? Am treabă!”. Eu, dezbrăcată toată și cu ochii în 15 părți, încercam să par indiferentă, ca și cum nu e mare lucru ce se întâmplă. Planul meu a mers bine, până am auzit:

„Mă! Tu ești nebună la cap? N-ai înțeles să vii aici pe la 03:00 dimineața? Acuma ce să fac cu Noemi? O trimit acasă?”

M-am schimbat la față. „Cine mai vine?” „Ce se întâmplă?” „Oare mor azi?” „Mama, te iubesc!” erau doar câteva dintre gândurile din mintea mea.

Închide Jasmine nervoasă telefonul și spune: „Am mai vorbit cu o tipă, să mă văd și cu ea azi. E super mișto. A ajuns mai devreme, am crezut că apare după ce terminăm noi, amândouă...”.

În mintea mea, îmi răsunau toate gemetele și orgasmele din ultimele ore. Teoretic, ar fi trebuit să fiu mulțumită pentru ceea ce se întâmplase sau plină de nervi că nu eram singura ei opțiune, dar practic aș mai fi vrut puțin timp alături de ea. Așa că, de nicăieri, m-a lovit ideea: „Nu vrei să urce și ea la noi? Facem un show în trei”. Spre surprinderea mea, Jasmine a fost foarte încântată de idee, așa că a fost introdusă și Luiza în ecuație.

De aici, este istorie. Tot ce pot să spun este că ne-am prelungit șederea la hotel cu încă 2 zile. A fost o experiență minunată în 3 gagici. Doamne, ce pot face femeile!

Sursă foto:

Oleg Elkov/Shutterstock

Vizionare placuta