Care sunt semnele dependentei emotionale in cuplu si ce ascund acestea?

Se intampla uneori ca relatiile de cuplu sa ajungat disfunctionale si cu toate ca ambii parteneri sunt nemultumiti, se cearta mereu si nu reusesc mai deloc sa gaseasca o forma prin care sa descopere sau redescopere fericirea. Cu toate acestea, aleg sa ramana in continuare impreuna. Iata o posibila explicatie:

Este o diferenta aproape infinita intre dragoste si dependenta. Atunci cand te afli intr-o relatie din dragoste, stii sa respecti libertatile celuilalt, cum de altfel ai si propriile libertati la care tii. Amandoi aveti opinii si luati decizia cea mai buna dupa ce va sfatuiti. Nu conduce doar unul, ci de comun acord. Va respectati punctul de vedere, va oferiti dragoste si afectiune pentru ca asa simtiti, nu pentru ca asa trebuie sa pentru ca va este frica ca sa nu va pierdeti unul pe celalalt.

De ce exista aceasta dependenta de celalalt cu toate ca suntem nefericiti?

1. Frica de singuratate.

Am tot scris ca exista o problema in Romania si in spatiul balcanic, denumind aceasta problema “sindromul relatiilor de proximitate”. Acest sindrom se refera la faptul ca nu exista pur si simplu posibilitatea flirtului social. In general, din diverse motive, exista o reticenta in a intalni persoane noi, iar acest aspect ne reduce extrem de mult posibilitatile de a cunoaste o alta persoana in context social.

2. Dependenta de ce am realizat impreuna.

Am dat nastere unor copii, am cumparat o casa si o masina, si niste lucruri. Chiar daca nimeni nu este fericit, chiar daca bucuria ne este straina, totusi dependenta de lucrurile material, cat si gandul ca nu ne putem descurca singuri, ne fac sa ramanem intr-o familie disfuntionala. Am spus-o de cate ori am avut ocazia si am sa o mai spun. Nu exista motivul ”am ramas pentru copii”. Este un motiv aberant. Copiii pot creste mult mai bine si mai fericiti cu un singur parinte decat cu doi care se cearta permanent.

3. Varsta.

Sunt persoane care cred ca nu mai are rost sa divorteze pentru ca au deja o varsta. Nimic mai gresit de atat! La orice varsta meritam sa fim fericiti. Si daca persoana de langa noi nu ne poate oferi asta, atunci suntem indreptatiti sa ne cautam fericirea in alta parte

4. O tulburare psihica

Schizofrenia, tulburarea bipolara, depresia, anxietatea, ipohondria, o tulburare de personalitate, ne pot face sa nu avem energia, vointa si capacitatea de a mai gandi si spera sa putem sa ne facem o noua relatie sau o noua familie. Sfatul meu este sa apelati la un psihoterapeut. Problema se poate rezolva intr-o anumita perioada rezonabila de timp si apoi perspectivele de viitor se vor schimba cu siguranta.

Care pot fi semnele dependentei emotionale?

- gelozia care ascunde de fapt lipsa stimei de sine si frica de a nu gasi o alta persoana

- posesivitatea dusa la extrem, reusind astfel sa va “strangulati” partenerul/a daca acesta va permite

- dorinta de a avea doar activitati, hobbyuri si preocupari comune si inacceptarea activitatilor separate indiferent ca vorbim de propria persoana sau de partener/a

- dorinta de a-l controla pe celalalt

- senzatia de abandon imediat ce partenerul/a vrea sa faca ceva de unul singur

- lipsa de vointa

- senzatia ca nu poti face nimic singur/a si ca ai nevoie mereu de sprijin si confirmare

- senzatia ca nu poti face fata unei despartiri. Sau ca partenerul/a nu va face fata daca pleci

In concluzie, indiferent de situatie, varsta, pozitie sociala sau posibilitati materiale, orice persoana merita sa fie fericita. Daca va legati prea mult fericirea de cineva inseamana ca sunteti dependenti, Daca sunteti prea independenti, inseamna ca nu va pasa. Calea de mijloc o reprezinta codependenta construita impreuna pe baza valorilor fiecaruia in parte, pentru fericirea ambilor.

