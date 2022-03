Ce este iubirea: 10 raspunsuri posibile

Cateva teorii si explicatii pentru cea mai coplesitoare emotie din lume.

Ce inseamna iubirea?

Dacă te-ai intrebat și tu ce este iubirea, una dintre cele mai luminate minți ale tuturor timpurilor, Albert Einstein, are câteva posibile răspunsuri pentru tine.

Iubirea este lumina care îi luminează pe cei ce o oferă şi o primesc.

Iubirea este gravitaţie, deoarece îi face pe oameni să fie atraşi unii de alţii. Pentru iubire noi trăim şi murim.

Iubirea e Dumnezeu şi Dumnezeu este iubire. Această forţă explică totul şi oferă sens vieţii.

Când o să învăţăm să oferim şi să primim această

energie universală, vom putea afirma că iubirea învinge tot, că poate transcede totul şi orice, deoarece iubirea este chintesenţa vieţii.

Lev Tolstoi are un alt răspuns la întrebarea ”ce inseamna iubirea”: Iubirea? Ce-i iubirea? Iubirea stă în calea morţii. Iubirea este viaţa. Tot, tot ce înţeleg, înţeleg numai pentru că iubesc. Tot ce există, există pentru că iubesc. Totul e legat numai de iubire. Iubirea este Dumnezeu şi, când mori, înseamnă că tu, o părticică din iubire, te întorci la izvorul veşnic al tuturor lucrurilor.

Ce este iubirea adevarată?

♦ Nu exista o defnitie 100% corectă și general valabilă pentru ce este iubirea adevărată, dar am găsit câteva răspunsuri care ar putea să îți ofere ceea ce cauți.

♦ Iubirea adevărată e ca o fereastră luminată într-o noapte adâncă. Adevărata iubire e o linişte primitoare. - Giuseppe Ungaretti

♦ Iubirea adevărată e fericire pe termen lung, sau nu e deloc. Aşa ceva nu există? Bine. Atunci nu există iubire adevărată.- Andrei Pleșu

♦ Iubirea adevărată, mare, necondiţionată, e taina tuturor fericirilor pământeşti şi cereşti. Numai iubirea apropie pe om de Dumnezeu. - Liviu Rebreanu

♦ Iubirea adevărată nu moare niciodată în sufletul omului, ba îl însoţeşte şi dincolo, până-n sânul nemărginirii... dar iubirea nu poate prinde rădăcină în inima mânjită de ură. - Liviu Rebreanu

♦ Iubirea adevărată nu rămâne ascunsă. - Proverb bengalez

Definitia iubirii

Dacă ne uităm în DEX, definiția iubirii e următoarea: Faptul de a (se) iubi; sentiment de dragoste față de o persoană; relație de dragoste; amor, iubit1. ♦ Sentiment de afecțiune (și admirație) pentru cineva sau ceva. – V. iubi.

Iubirea cu greu poate fi definita in cuvinte, cu toate acestea, nu ne putem opri din a cauta definitii, raspunsuri sau povesti care sa ne aminteasca, inca o data, ca ea exista, e acolo, am trait-o si o putem trai indiferent de varsta, moment, ca suntem sau nu suntem pregatite.

Ce este iubirea? Realitate, vis...speranta

1 „Iubirea este cea mai frumoasa muzica din partitura vietii. Fara ea, ai fi un etern afon in corul imens al omenirii”. - Roque Schneider



2 „Iubirea este un sarut furat, un zambet inocent, o imbratisare patimasa...si un suflet smuls din piept...”. - Octavian Paler



Ce este iubirea? Atunci cand iubesti in sufletul tau are loc o revolta, deoarece a cunoaste sufletul altcuiva inseamna, in primul rand, sa-l lasi sa ajunga la sufletul tau. Sa te deschizi, sa devii total vulnerabila, sa dai la o parte vesmantul protector si sa ramai goala...fara niciun artificiu. Si este riscant, ah...al naibii de riscant pentru ca nu stii niciodata ce se va putea intampla, ce va decide el sa faca dupa ce iti va cunoaste toate ascunzisurile si toate trairile. Iubirea nu apare niciodata unde, cand crezi si iti doresti tu. Ea se naste intr-un sarut, intr-un zambet, intr-o privire arzatoare, intr-o imbratisare plina de promisiuni...iar din acel moment, sufletul tau nu iti mai apartine.



3 „Iubirea inseamna chimie”. - Jim Al-Khalili (fizician)



Iubirea este o conditie biologica foarte puternica, la fel ca foamea sau setea, doar ca mai permanenta, nu o putem controla, o putem doar stapani oferindu-i ce are nevoie. In timp ce pofta sau atractia sexuala implica o dorinta pasionala temporara prin care eliberam substante chimice precum estrogenul si testosteronul, cand vorbim de iubire adevarata creierul elibereaza un set intreg de substante chimice precum: feromoni, dopamina, serotonina, oxitocina si vasopresina. Acesti hormoni pot lega pe viata doi oameni si ii pot face sa se indragosteasca iremediabil. Cu cat atractia si “potrivirea fizica” este mai mare cu atat dragostea devine mai puternica.



4 „Dar ce poate insemna o iubire? Cat poate ea dura? Nimic nu dureaza in lumea asta; totul trece, totul se preface, totul moare ca sa se nasca din nou, altfel, in alta parte, cu alti oameni”. - Mircea Eliade



Foto: iubire, Shutterstock



5 „Iubirea este singura care te determina sa te schimbi, sa il pui pe celalalt inaintea ta si sa traiesti prin el, nu prin tine. Iubirea te face sa renunti la ego-ul tau si este singura care din doi face unu”. - Chris Simion

Iubirea nu o intalnesti intr-un singur loc, intr-o singura persoana si o singura data. Atata timp cat nu incetezi sa crezi, sa te deschizi sa vezi dincolo de suferinta si de frica, iubirea te va gasi. Ea te schimba, te face sa cresti, sa te cunosti mai bine si sa stii ce iti doresti cu adevarat. Nu cred ca poti sa iubesti in adolescenta la fel cum iubesti la maturitate, pentru ca atat noi, cat si sufletele noastre evolueaza, cresc, se transforma. De-a lungul vietii ai mai multe iubiri care te reprezinta pe tine, asa cum esti in diferite momente ale tale. Iubirea poate sa fie o nebunie copilareasca ce te face sa canti si sa razi de fericire din orice, poate sa fie incredere, confort si sentimentul de siguranta, poate sa fie pasiunea care te devoreaza pe dinauntru evoluand intr-o durere care te purifica sau poate sa fie o pace interioara si o liniste nemarginita care iti spune ca langa acel om e locul tau si cautarea ta s-a incheiat.

6 „Iubirea este arhitectul universului”. - Hesiod



Foto: cuplu, Shutterstock



7 „Iubirea este intregul inteles al vietii si existentei noastre. Este iubirea pentru familie, pentru copii, pentru patria-mama. Acest fenomen este complicat, dar se afla in centrul tuturor actiunilor noastre”. - Vladimir Putin

Ce este iubirea? In primul rand nu un singur lucru si nu o daruiesti unei singure persoane. Dragostea pentru parinti, partener, prieteni, copii, tara sau Dumnezeu toate au calitati si trairi diferite. Iubirea este motorul care porneste lumea si fiecare dragoste are variantele sale fie ca este oarba, reciproca, tragica, statornica, gresita, inaltatoare sau neconditionata.

8 „Iubirea este o poveste straveche, dar care este intotdeauna noua”. - Heinrich Heine



Foto: iubire, Shutterstock

9 „Iubirea este o floare foarte placuta, dar trebuie sa ai curajul sa te duci s-o culegi de pe marginile unei prapastii infricosatoare”. - Stendhal

Ar trebui sa invatam sa profitam de fiecare stare pe care ne-o provoaca iubirea, sa vedem deceptiile ca experiente si asa cum spunea Alain de Botton: „Dragostea trebuie apreciata fara a cadea in optimism sau pesimism dogmatic, fara a-ti construi o filozofie din propriile temeri sau o morala din propriile dezamagiri”. Cred ca iubirea de viata reprezinta sursa de inspiratie pentru celelalte forme ale iubirii. Cand nu esti impacat cu tine insati, cand nu te iubesti in primul rand tu, nu ai cum sa daruiesti.

10 „Iubirea este orbire”. - Jack White

Este titlul unei melodii superbe de pe coloana sonora a filmul „ Marele Gatsby”. Film care spune povestea unei iubiri tragice si inselatoare. Pentru ca da....iubirea este oarba, te face sa visezi cu ochii deschisi in timp ce iti acopera mintea cu un val de sperante si vise. Te face sa crezi ca esti cea mai puternica si nimic nu poate sa mai stea in calea ta si a iubirii tale, te face sa-ti intorci privirea si sa nu iei in seama niciun semn care prevesteste tragedia, sa crezi ca nimic rau nu ti se poate intampla tie. Si cand ajungi la apogeul acestor credinte, dispare in noapte precum o fiara vicleana si rapace care si-a eliminat prada. Atunci e momentul in care iei liftul si cobori in infernul sufletului tau si iti descoperi demonii interiori, fiecare suferinta naste intrebari, iar daca dorinta de a te ridica si de a invinge este suficient de mare, vei ajunge la iubirea adevarata si vei intelege ce este ea si cine esti tu.



Foto prima pagina: copac in forma de inima, Shutterstock

Vizionare placuta