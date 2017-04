Foto: eldar nurkovic, Shutterstock

Curatenia de Paste iti suna familiar? Ce ar fi sa faci curat si la tine in suflet, nu doar in casa? Curatenia emotionala te face sa te simti mai bine, sa ai mai multa energie si sa scapi de stres. Iata cinci moduri simple pentru a face curatenie emotionala incepand chiar de azi.

1. Fa un inventar al vietii tale si al relatiilor importante din aceasta

Gandeste-te la relatiile care functioneaza si la cele care nu. Ia cateva coli de hartie si trage o linie in mijlocul fiecareia dintre ele. In partea de sus, scrie numele persoanei cu care ai o relatie apropiata. Pe coloana din stanga, trece calitatile acesteia si motivele pentru care o doresti in viata ta. Pe cea din dreapta, scrie acele caracteristici care te incomodeaza. Fii cat se poate de sincera. Apoi observa care coloana este mai lunga. Relatiile functionale se bazeaza pe echilibru si reciprocitate. Poate ca este cazul sa renunti la cele care nu respecta aceste criterii.

2. Fii mai atenta cu propriile tale nevoi

Atentia pe care ti-o acorzi este necesara pentru a te simti plina de energie si in armonie cu tine insati. Poate fi vorba de activitati care te fac sa te simti bine - de la practicarea unu sport, la a merge la masaj sau la a citi o carte buna. Astfel, reusesti sa scapi mai usor de bagajul emotional si reusesti sa faci mintea sa inceteze sa trancaneasca.

3. Alege-ti bataliile cu intelepciune

Chiar si persoanele cele mai apropiate ne pot atrage in conflicte verbale si emotionale care ne lasa fara energie si ne umplu de manie si dezamagire. Invata sa respiri profund si sa te gandesti bine la reprosurile pe care vrei sa le faci inainte sa deschizi gura. Alege-le doar pe cele care chiar sunt fundamentate si necesita rezolvare. Limiteaza drama si nu uita ca muzica face tonul.

4. Invata acceptarea si renuntarea

Sa ne schimbam in bine, sa invatam sa comunicam eficient, sa folosim tehnici de calmare sau chiar sa ne sustinem opiniile sunt moduri minunate de a ne stimula increderea in sine. Este important sa retii ca nu ii poti schimba pe ceilalti. Poti insa sugera si incuraja. Acepta oamenii asa cum sunt. Lasa-i sa se comporte firesc. Daca asta este, insa, imposibil pentru tine, poate ca a venit momentul sa ii lasi sa plece.

5. Intelege ca nu toate relatiile sunt facute sa dureze o viata

Stii ce ce spune. Unii oameni vin in viata noastra pentru o zi. Altii pentru o saptamana, o luna sau un an. Putini, pentru o viata. Observa diferenta si aliniaza-te cu universul. Nu-ti fie teama sa renunti la cei care nu isi mai au locul in viata ta.

Foto prima pagina: Sergey Nivens, Shutterstock