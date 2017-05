Statistic vorbind, generatiile anterioare experimentau mai des starea de fericire decat generatia actuala, asta deoarece parintii sau bunicii nostri obisnuiau sa-si concentreze toata atentia pe momentul prezent, rareori proiectandu-si viata in viitor.

In opinia psihologului Andra Tanasescu, oamenii sunt tot mai nefericiti deoarece proiecteaza orice actiune pe care o intreprind intr-un scenariu al viitorului, iar cele mai afectate dimensiuni sunt relatiile sau viata sentimentala. “Parintii sau bunicii nostri se gandeau mai rar la viitor, deoarece nici prognoza acestuia nu era una radicala. Stiau ca tot ceea ce fac acum, o sa faca si maine, si poimaine, si tot asa. Acestia nu se casatoreau dependent de un proiect de viitor, pe care si-l construiau in cuplu, cum ar fi casa, masina, economiile etc, ci in functie de alte criterii: dorinta de a-si intemeia o familie, dorinta de a avea mostenitori etc. Neavand grija accentuata pe care o avem noi pentru aceste probleme materiale, viata lor era mult mai relaxata si axata pe nevoile imediate.

Noi ne-am antrenat mintea sa isi puna fara incetare intrebari despre viitor, cum ar fi: Oare o sa-mi cumpar vreodata casa mea?, Oare ma va lua daca nu am masina?, Oare o sa ma iubeasca tot asa de mult daca imi pierd locul de munca si raman fara bani?. Automat, ignoram prezentul si, paradoxal, nu vom ajunge niciodata sa ne satisfacem viitorul, daca nu avem grija de prezent. Pana la urma, viitorul trece prin prezent, iar daca prezentul este distorsionat, automat si efectele viitorului vor fi distorsionate. Viitorul este doar o plasmuire a imaginatiei noastre”, explica psihologul Andra Tanasescu.

Reconfigurarea tiparului mental, in 3 pasi

Specialistul este de parere ca daca ne “capturam” mintea un timp indelungat in proiectii ale viitorului, se vor instala stari daunatoare pentru sanatatea noastra, precum anxietatea si depresia. Tiparul nostru mental axat pe actiuni din viitor poate fi redefinit daca vom urma zilnic 3 pasi simpli.

1. Fii constient de gandurile tale!

“Observa in mod activ gandurile tale si directiile incotro se indreapta: se duc in trecut ori in viitor, retraind trecutul sau construind un viitor fictiv? Observa tiparul pe care il urmeaza si cauta, in mod constient, sa le aduci mereu in prezent. Muta-ti atentia din planul mental catre planul senzorial. Ce ai in jurul tau? Ce vezi? Ce auzi? Ce simti? Conecteaza-te la simturile tale si revino aici si acum”, explica psihologul Andra Tanasescu.

2. Respira

“Concentreaza-ti toata atentia pe respiratie. De ce? Deoarece respiratia nu are trecut sau viitor, ea se petrece aici si acum. Observa-i ritmul, cat de profund respiri, viteza cu care respiri, mai rapid sau mai lent. Focuseaza-te cateva clipe pe respiratie. Apoi, viitorul mai poate astepta!”, ne sfatuieste psihologul Andra Tanasescu.

3. Conecteaza-te la corpul tau!

In opinia specialistului, cea mai buna metoda de a deveni prezent, este sa devii constient de corpul tau. Care sunt senzatiile pe care le simti, care este pozitia corpului tau, cum se misca etc. “Observand cum se simte corpul tau, cum te simti tu, cum te misti, revii cu atentia 100% in prezent. A-ti simti corpul acum, in acest moment, este cea mai buna metoda sa vii in prezent. Simte suprafata pe care stai, simte muschii si modul in care se contracta si se relaxeaza, simte lucrurile cu care intra in contact pielea ta. Fa acest lucru impreuna cu schimbarea gandurilor si cu observarea respiratiei si incepe sa traiesti totul din plin, acum, in prezent, bucurandu-te de fiecare clipa si de tot ce iti rezerva viata”, conchide psihologul Andra Tanasescu.

Andra Tanasescu, vice presedinte al Asociatiei ”Generatia Iubire” este Psiholog si Trainer NLP. A urmat studiile in psihologie, avand formarea in terapie de cuplu si familie. Avand experienta ca instructor de dans si fiind atrasa de conexiunea dintre minte, emotii si corp, urmeaza o formare in terapia prin dans si miscare. Dupa cativa ani de experienta in training si sustinerea evenimentelor corporate, ofera prin imbinarea psihologiei, cu NLP-ul si tehnici de constientizare si conectare corporala, o experienta completa de auto-cunoastere si evolutie personala.