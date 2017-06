Cristalele simbolizeaza transformarea. De-a lungul timpului, ele capata o forma frumoasa in conditii grele, la temperaturi si presiune ridcate, semn ca schimbarea nu este numai posibila, ci inevitabila.

Ele te pot ajuta sa iti imbunatestesti practica de yoga si o duci la un nou nivel. Punand anumite cristale in jurul saltelei iti cresti potentialul de a evolua si transforma. Fiecare piatra poate servi ca simbol al unei anumite intentii. Fiecare are, de asemenea, o personalitate energetica distincta, cu frecvente care interactioneaza cu lumea in moduri unice.

Puterile magice ale cristalelor

Foto: Ezume Images, Shutterstock

Cuartul te va ajuta sa cultivi iubirea de sine

Conectat la dragostea si compasiunea divina, te poate ajuta sa iti recapeti stima de sine, sa te pretuiesti si sa te accepti asa cum esti. Fiecare dintre noi merita sa fie iubita si demna de a da si a primi dragoste. Odata ce realizam acest lucru, ne putem schimba dialogul intern pentru a reflecta noile noastre credinte.

Acvamarinul te va ajuta sa fii autentica

Este piatra zeitei Shakti si are o insemnatate puternica. Pe masura ce lucrezi cu ea, poti incepe sa simti prezenta Divinului Feminin din interiorul tau. Acvamarinul intareste de asemenea legatura dintre energiile inimii si gatului. Daca simti ca in interiorul tau mocneste furia poarta aceasta piatra pentru a te conecta la cauza problemei si a lucra la eliminarea ei pas cu pas.

Ametistul te va ajuta sa te conectezi la intuitia ta

Acesta vibreaza la o frecventa extrem de ridicata si este considerata ca fiind cristalul suprem pentru meditatie. Este o piatra foarte spirituala care te va ajuta sa sa depasesti tendintele auto-distructive care te impiedica sa ai o viata implinita. Te va face sa iti asumi responsabilitatea pentru proprua soarta si va da libertatea sa pasesti pe o cale noua.

Poti folosi cele trei cristale intr-o retea energetica. La inceputul practicii yoga, stabileste-ti o intentie apoi aseaza cristalele in jurul saltelei de yoga. Imagineaza-ti ca alcatuiesc o retea energetica in jurul tau. O alta modalitate de a le folosi este sa le asezi in dreptul inimii sau intre sprancene in timp ce practici Savashana. Este posibil sa simti vibratii subtile de energie care radiaza prin tine.