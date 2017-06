Berbec – exerseaza calmul

Se vor petrece schimbari importante in iulie, orice discutie minora creeaza multa valva si efectele deciziilor luate acum sunt de durata. Daca dai dovada de un pic de prudenta in reactii, Venus te ajuta sa comunici si sa ajungi la un consens chiar si in situatiile care pareau fara iesire. Luna plina in Capricorn din 8 iulie si Luna noua in Leu din 23 iulie aduc, mai intai, nevoia de a face ordine in casa, in familie, la locul de munca, apoi pofta de viata, bucurii multe din lucruri mici, indragosteli, vesti bune.

Stiu ca ti-e greu sa te tii departe de certuri si conflicte, insa riscul daca te implici e sa reactionezi necontrolat la nervi, sa strici defintiv o relatie sau chiar sa te accidentezi, daca faci acte de bravura, demonstrativ. Incearca sa petreci mai mult timp cu tine, racoreste-te la o piscina, mergi la o clasa de aerobic, orice, numai sa scapi de stres intr-un mod productiv. Un aspect favorizat astral este cel legat de locuinta, asa ca iti poti umple timpul reamenajand sau redecorand. Spre finalul lunii ai un chef nebun de calatorii si o tona de energie pozitiva!

Taur – lasa grijile in urma

Dai prea multa importanta unor lucruri minore, de parca n-ai sti ca tocmai astfel capata putere asupra ta. Nu te mai ingrijora pentru situatii care nu duc nicaieri, mai bine fa un efort sa gandesti pozitiv si cauta solutii, nu probleme. Planetele te ajuta sa revii la sentimente mai bune si sa comunici usor, totul e sa faci si tu un minim efort. Pe masura ce renunti la incrancenare, ti se deschid oportunitati pe plan profesional si chiar poti castiga sume importante. Personal, lucrurile se linistesc si te simti implinita mai ales dupa jumatatea lunii.

Gemeni – fixeaza-ti prioritatile

Nu le poti face pe toate deodata, dar tu tot incerci. Nu reusesti decat sa te obosesti peste masura si sa-ti scazi mult randamentul, si asa afectat de caldura si de astre. Pentru ca Venus e la tine-n semn, depasesti incet toate blocajele, pe masura ce iti dozezi mai bine efortul si te ocupi, pe rand, de activitatile urgente. Nu lipseste norocul la bani, important e sa nu-i cheltuiesti pe toti deodata. Cel mai bine iti merge pe plan sentimental, unde se intrevede o noua cucerire sau o relatie incinsa cu actualul partener. Esti extraordinar de atragatoare spre finalul lunii!