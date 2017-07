Foto by Photosani / Shutterstock

Comunicarea e colacul de salvare pentru multe relatii, in conditiile in care astrele agita apele si ne fac artagosi, dornici sa demonstram cu orice pret ca avem dreptate, ca detinem controlul. Energiile pozitive iau locul stresului in a doua parte a lunii, cand te simti implinita, atragatoare, gata de experiemente noi in dormitor. Ca regula generala pentru acest interval: arata-i partenerului aceeasi dragoste pe care vrei la randul tau sa o primesti!

Berbec

E o perioada buna sa-ti imbunatatesti relatia cu partenerul de cuplu si cu copiii. Planurile pe care ti le faci acum sunt optimiste, frumoase, cu sorti de izbanda. Ai sanse sa ramai insarcinata in preajma lunii noi din 23 iulie sau sa te bucuri pur si simplu de nopti si zile fierbinti in asternuturi, fiindca erotismul e la cote maxime pentru Berbeci.

Taur

Iulie nu incepe imbucurator pentru tine, te superi pe partener din cele mai banale motive, ti se pare ca tu muncesti prea mult si el prea putin, ca nu-ti ofera destula atentie. Ce sa mai, ii gasesti tot felul de cusururi. Norocul tau ca-ti dai seama cand intreci masura si stii sa dregi lucrurile. Spre sfarsitul lunii situatia se aseaza si arata, in sfarsit, asa cum iti doresti.

Gemeni

Venus in semnul natal te ajuta sa comunici nesperat de bine cu persoanele dragi, pe care le simti mai aproape de tine ca niciodata. Ai un farmec irezistibil dupa data de 20 si nu duci lipsa de admiratori. Grija mare doar sa nu gonesti, dintre toti pretendentii, tocmai barbatul care si-ar da si viata pentru tine. Oricum, luna asta va fi speciala, marcata de romantism, senzualitate si de intalniri memorabile.

Rac

Sunt cam agitate lucrurile pe plan emotional, asa ca ar fi bine sa nu iei decizii definitive si irevocabile, decat daca esti ferm convinsa ca ti le doresti, mai ales daca te leaga de partener zeci de ani de amintiri frumoase. Pentru nativele singure, se poate ivi o idila. Nu esti tu foarte sigura la inceput ca e ce trebuie, dar daca-i dai o sansa, se poate concretiza in relatia vietii tale.

Leu

Planurile pe care ti le-ai facut impreuna cu familia si nu s-au implinit sunt acum puse pe tapet si rediscutate. Puteti lua impreuna o decizie de bun augur. Daca esti singura, trebuie sa te hotarasti in ce directie te indrepti. Te desprinzi cu totul de trecut sau ti-au ramas socoteli neincheiate si simti ca trebuie sa mai dai o sansa?