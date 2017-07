Iti tulbura somnul

Nu poti da vina pe ea pentru tot ce ti se intampla inexplicabil si tulburator, totusi influentele Lunii sunt multe, intense si nedelusite inca in totalitate. Pe unele dintre ele poate le-ai simtit si tu.

Somnul intrerupt, agitat, care te face sa te trezesti dimineata mai obosita decat te-ai culcat e mult mai frecvent in noptile cu Luna plina. Adormi mai greu, te zvarcolesti mai mult, visezi mai intens, parca nu-ti gasesti locul. Studiile facute pe subiecti care au fost lasati sa doarma in conditii optime, demonstreaza ca acestia s-au bucurat de un somn profund cu 30% mai scurt ca durata in noptile cu luna plina, comparativ cu alte nopti. Fara sa fie de vina razele stralucitoare ale lunii, caci in dormitoare era intuneric bezna. Totodata, tendinta este sa te trezesti mai devreme decat ti-e obiceiul, fara ceas. Nu se stie de ce, luna nu afecteaza pe oricine in acest mod, dar daca tu faci parte dintre sufletele sensibile, un ceai linistitor, de tei sau valeriana, ori un supliment pe baza de melatonina te pot scapa de insomnie.

Iti aduce fertilitate

Poate ca nu te-ai gandit la asta pana acum, dar fazele Lunii dureaza aproximativ cat ciclul tau lunar.

Se pare ca prima zi a menstruatiei coincide mai frecvent cu Luna Plina decat cu orice alta faza a lunii, iar daca data asteptata a menstruatiei este in jurul acestei date, Luna, la fel cum influenteaza fluxul si refluxul, grabeste si acest fenomen natural. Altii sunt de parere ca in preajma Lunii pline ai mai mari sanse de a ramane insarcinata, intrucat poate declansa asa-numita ovulatie spontana, la o cu totul alta data decat cea pe care ai calculat-o.

Riscul de infarct, mai mic la Luna Noua

Frecventa atacurilor vasculare pare sa scada semnificativ imediat dupa Luna noua. Circulatia sangvina si bataile inimii sunt, se pare, influentate pozitiv de forta gravitationala mai puternica in aceasta perioada. In schimb, in perioada Lunii Pline urgentele medicale de tot felul sunt mai frecvente, afectate fiind mai ales femeile. Totusi, se pare ca persoanele care trec prin urgente medicale in preajma lunii pline se recupereaza mai repede si au o perioada de convalescenta nu doar mai scurta, ci si mai usoara. Motivul ramane un mister pentru lumea medicala.