Fiecare dintre noi se naste cu un dar si cu un scop in viata. Le descoperi atunci cand esti sincera cu tine insati si ai curajul de a cobori in adancul inimii tale. Din acel moment, te simti recunoscatoare pentru fiecare zi si te bucuri de fiecare dimineata in care deschizi ochii si te bucuri de lumina zilei. Felul in care te raportezi la scopul vietii tale, viziunea pe care o ai despre acesta, te poate insa impiedica sa il traiesti. Iata trei dintre cele mai des intalnite atitudini care impiedica oamenii sa isi traiasca viata in armonie cu scopul vietii lor.

1. Crezi ca scopul vietii este ceva care trebuie atins

Adevarul este ca scopul vietii nu este pe atat de liniar pe cat vrem sa il credem.

Este mai degraba un mod de exprimare decat o realizare. Exista mai multe moduri in care ne putem exprima scopul iar acestea se pot schimba pe parcursul vietii.

2. Te lasi ghidata de ”cum” in loc de ”ce”

Multi oameni pun semnul egal intre munca si scopul vietii. Se gandesc la ce anume pot sa faca, ce afacere sa inceapa. Dar, inainte de a ne da seama cum anume vom exprima ceva, trebuie sa stim ce exprimam. Asadar, in loc sa iti faci griji cu privire la modul in care iti exprimi scopul, incepe sa te gandesti la ceea ce vrei sa impartasesti.