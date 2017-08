Fiecare dintre noi are un potential urias. De multe ori insa, alegem sa-l ignoram. Atunci cand facem asta, ne ignoram pe noi insine. Iar inima noastra stie si, din cand in cand revolta. Uneori, nu ii auzim glasul, astupat de vocea mintii. Iata patru semne care te avertizeaza ca iti limitezi potentialul:

1. Esti deconectata emotional de propria persoana

Suntem conditionati sa urmarim fericirea prin validarea externa. Sistemul nostru social valorizeaza standardele conventionale de succes, cum ar fi dobandirea averii, statutul social si premiile. Odata cu proliferarea folosirii social media, superficiale, viata a devenit o auditie continua pentru un rol de cinema. Incercam constant sa dovedim cat de buni suntem in comparatie cu ceilalti. Suntem destul de vrednici prin comparatie constanta. Renuntam la puterea noastra devenind dependenti emotional de ceilalti. Suntem deconectate emotional de propriul nostru sine. Ca urmare, nu putem avea relatii autentice - in viata de cuplu si profesie din cauza puterii de a ne deschide si conecta

2. Incerci sa eviti durerea prin cautarea confortului

Fugim si ne ascundem de teama si incercam sa o depasim si sa o cucerim ca si cum ar fi cel mai mare dusman al nostru. Dar, in loc sa ne temem de frica, ar trebui sa invatam sa o imbratisam. Frica poate fi cel mai bunprieten al nostru deoarece ne poate inspira sa ne ridicam la inaltimi nebanuite. Ratam oportunitatile deoarece ne concentram asupra a ceea ce am putea pierde decat pe ceea ce putem castiga. Evitam riscul pentru ca ne aflam in cautarea sigurantei si a securitatii intr-o lume imprevizibila. Insa singura constanta in viata este schimbarea. Odata ce acceptam asta, cerul este limita.