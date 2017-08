Foto: Prazis Images, Shutterstock

Un studiu recent a aratat ca dintr-un total de mii de familii, sub douazeci sunt cu adevarat fericite. Ne complacem adeseori in situatii care nu ne sunt benefice, desi sufletul tipa dupa oxigen, pentru a salva aparentele, de dragul copiilor, de gura lumii si apoi ne miram ca viata noastra nu se schimba in bine. Acceptarea acestor situatii si masca fericirii ne tin captivi intr-o existenta care nu ne implineste.

Fiecare gand, vorba, fapta se intorc la noi intr-o forma similara, chiar daca mesagerul este diferit de destinatar. Lucrurile asupra carora ne concentram persista asa cum se intampla, de altfel, si cu acele aspecte ale vietii noastre carora le opunem rezistenta. Si mai este ceva la care poate nu te-ai gandit pana acum.

Cheia spre a trai viata armonioasa si fericita pe care o meritam este sa devenim autentice. Sa exprimam ceea ce nu ne place sau ne doare, sa spunem nu compromisurilor. Am auzit de nenumarate ori ca in viata trebuie sa faci compromisuri si cred ca este valabil pentru oamenii care isi neaga puterea de creatori ai propiei vieti. Atunci cand nu iti asumi aceasta responsabilitate este, intr-adevar, nevoie sa faci compromisuri pentru a obtine sprijinul celorlalti. Atunci cand nu te valorizezi ca pe o femeie unica, sublima, frumoasa, trebuie sa faci compromisuri pentru a avea un partner de viata pentru ca, nu-i asa, barbatul ideal nu exista.